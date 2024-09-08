Путіна налякали? В ЦРУ розповіли, коли Росія реально могла вдарити по Україні "ядеркою"

США попередили РФ про можливі наслідки

У 2022 році існував "справжній ризик" застосування Росією тактичної ядерної зброї проти України. Це викликало хвилю дипломатичної активності.

Про це на фестивалі FT Weekend у Лондон заявив директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс, пише The Telegraph. За його словами, раптовий прорив українських військ на Харківщині восени 2022 року викликав побоювання, що президент РФ Володимир Путін вдасться до крайніх заходів.

"Був момент восени 2022 року, коли я вважаю, що існував справжній ризик потенційного використання тактичної ядерної зброї, — наголосив директор ЦРУ.

Бернс розповів, що наприкінці 2022 року президент США Джо Байден послав його до Анкари поговорити з директором Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним. Директор ЦРУ зазначив, що тоді він мав чітко пояснити, якими будуть наслідки такого роду ескалації.

"Я не думаю, що ми можемо дозволити собі бути заляканими цими брязканнями шаблями або погрозами. Але ми повинні пам'ятати про це", — підкреслив Бернс.

Нагадаємо, раніше радниця очільника Офісу президента України Дарія Зарівна заявила, що Росія готує провокацію на ядерному об’єкті, щоб потім звинуватити у цьому Україну. За її словами, заяви росіян про брудну бомбу, підготовка Курської АЕС до боїв та закриття в’їзду до Курчатова, де і розташована станція, говорять самі за себе.