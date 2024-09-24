Путіна у відставку? Пропагандист Соловйов несподівано розкритикував господаря Кремля

Соловйов швидко зрозумів, що сказав зайве

Відомий російський пропагандист Володимир Соловйов зробив неочікувану заяву в прямому ефірі. Під час своєї програми на державному каналі "Росія-1" він запропонував відправити у відставку Володимира Путіна.

Ця пропозиція прозвучала під час чергового випуску авторської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим". Слова ведучого викликали справжній переполох серед гостей студії та глядачів.

Соловйов різко розкритикував стан справ у російській армії. Він заявив, що військова логістика та оборонні лінії працюють погано, попри величезні гроші з бюджету.

"Мало просто посадити винних. Треба призначити тих, хто вміє діяти ефективно, швидко і чітко. Неважливо, в якому вони будуть міністерстві. Головне, щоб робили свою справу", — сказав пропагандист.

Найбільш резонансною стала фраза Соловйова про можливу відставку "верховного". Під цим словом він явно мав на увазі Путіна, який є верховним головнокомандувачем Росії.

"Якщо для цього потрібна відставка верховного, то… Як кажуть мої друзі, розумію, не мені приймати такі рішення. Але давайте використовувати все найкраще з нашого досвіду і розв'язувати проблеми тими методами, які потрібні зараз", — заявив телеведучий.

Ця фраза шокувала присутніх у студії. Один з гостей програми не зміг стримати емоцій і видав нерозбірливий вигук. Соловйов швидко зрозумів, що сказав зайве. Він спробував виправдатися, мовляв, такі рішення "не його рівня".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що найкращий шахіст світу принизив Росію у прямому ефірі. Норвежець не став прогинатися від російського впливу у шахах.