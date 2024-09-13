Телеведуча готувалась до посади аж три роки

Відому російську пропагандистку Іраду Зейналову, яка розповідала про "розіп'ятого хлопчика", призначили послом Росії в Маврикій.

Відповідний указ підвисав президент Росії Володимир Путін. Зазначається, що до 2016 року Зейналова працювала на Першому каналі, пізніше – на НТВ.

У мережі пропагандистка відома тим, що стверджувала справжність відомого фейку про "розіп'ятого хлопчика". А також тим, що під час зйомки одного з репортажів послала дитину.

"Хлопчик, йди звідси у ду**", — сказала вона.

Зейналова вже повідомила, що завершила кар'єру журналіста. Тому у неділю, 15 вересня, матиме фінальний випуск на росТБ.

За словами пропагандистки, вона готувалася до цієї посади понад три роки і навчалася у Дипаакадемії.

"Це великий кредит довіри від президента. І я маю не підвести цю довіру", — додала вона.

Ірада Зейналова

Зауважимо, що у липні 2014 року в програмі на Першому каналі вийшов телесюжет про "розіп'ятого хлопчика". У ньому жінка представилася біженкою зі Слов'янська Донецької області, вона розповідала про те, як українські військовослужбовці нібито садистські стратили дитину. Жодних підтверджень цієї інформації численним розслідувачам знайти не вдалося. Пізніше сама Зейналова визнала, що журналісти не мають доказів цієї нібито страти, крім розповіді "реально існуючої жінки".

Нагадаємо, що нещодавно в Росії військові не пропустили швидку до патріарха Кирила, якому стало зле під час урочистого заходу.

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