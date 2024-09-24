Путина в отставку? Пропагандист Соловьев неожиданно раскритиковал хозяина Кремля

Соловьев быстро понял, что сказал лишнее

Известный российский пропагандист Владимир Соловьев сделал неожиданное заявление в прямом эфире. В ходе своей программы на государственном канале "Россия-1" он предложил отправить в отставку Владимира Путина.

Это предложение прозвучало во время очередного выпуска авторской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым". Слова ведущего вызвали настоящий переполох среди гостей студии и зрителей.

Соловьев подверг резкой критике положение дел в русской армии. Он заявил, что военная логистика и оборонные линии работают плохо, несмотря на огромные деньги из бюджета.

"Мало просто посадить виновных. Надо назначить тех, кто умеет действовать эффективно, быстро и четко. Неважно, в каком они будут министерстве. Главное, чтобы делали свое дело", — сказал пропагандист.

Наиболее резонансной стала фраза Соловьева о возможной отставке "верховного". Под этим словом он явно имел в виду Путина, являющегося верховным главнокомандующим России.

"Если для этого нужна отставка верховного, то… Как говорят мои друзья, понимаю, не мне принимать такие решения. Но давайте использовать все лучшее из нашего опыта и решать проблемы теми методами, которые сейчас нужны", — заявил телеведущий.

Эта фраза шокировала присутствовавших в студии. Один из гостей программы не смог сдержать эмоций и издал неразборчивый возглас. Соловьев быстро понял, что сказал лишнее. Он попытался оправдаться, мол, такие решения "не его уровня".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что лучший шахматист мира унизил Россию в прямом эфире. Норвежец не стал прогибаться от русского влияния в шахматах.