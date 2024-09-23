Зеленський привіз до США таємничий план перемоги: що він містить та як відреагували у Байдена

Окрім плану перемоги, в Білому домі чекають на промову Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН.

Саме цієї осені вирішується, що буде далі у цій війні, — заявив у своєму відеозверненні 22 вересня президент України Володимир Зеленський. Відео глава держави записав із літака, яким прямував до США — де цього тижня має виступити на 79-й Генасамблеї ООН, а після неї — представити адміністрації Джо Байдена план перемоги України у війні.

На відміну від широко представленої Формули миру, ані українська громадськість, ані міжнародна спільнота не були попередньо поінформовані про складові плану. "Телеграф" розповідає усе, що відомо про ініціативу президента, та як у США готуються до зустрічі із Зеленським.

Чотири пункти плану

За даними газети The Times, Зеленський проситиме в Байдена своєрідні гарантії безпеки, "щоб запобігти примусу України до несприятливої мирної угоди" у разі перемоги республіканця Дональда Трампа на виборах у листопаді.

Раніше Трамп неодноразово обіцяв "завершити війну за 24 години" та зробити так, щоб "люди перестали помирати". Детальніше бачення республіканця розкрив його кандидат у віцепрезиденти Джей Ді Венс — фактично мова йде про замороження поточної лінії фронту.

"Ймовірно, це виглядатиме приблизно як нинішня лінія розмежування між Росією та Україною. Це стане демілітаризованою зоною, яка буде сильно укріплена, щоб росіяни не вторглися знову", — пояснював Венс. На його думку, урегулювання конфлікту також вимагатиме від України відмови від вступу до НАТО.

Володимир Зеленський різко розкритикував подібні пропозиції:

"Його послання (Венса — Ред.), схоже, у тому, що Україна має принести жертву. Це повертає нас до питання про ціну та про те, хто її несе. Ідея про те, що світ має покласти край цій війні за рахунок України, неприйнятна", — наголосив він.

План президента України, який на тлі всіх "мирних ініціатив" він повіз до США, включає наступні ключові пункти:

гарантії безпеки від Заходу, "подібні до пакту про взаємну оборону під час вступу до НАТО";

продовження українського наступу на Курську область РФ для отримання "територіального козиря";

запит на "конкретну" сучасну зброю;

міжнародна фінансова допомога для відновлення зруйнованої економіки.

Також очікується, що Зеленський повторить свій заклик до Байдена нарешті дозволити удари по території Росії далекобійними ракетами. Раніше Київ надав Вашингтону перелік об’єктів, які зможе ефективно уразити такою зброєю.

Японське видання Kyodo News додатково повідомляло, що план включатиме перелік кількості й типів бажаного озброєння, а також терміни постачання й очікуваний ефект на полі бою. Також йтиметься про необхідність західних інвестицій для зміцнення внутрішніх виробничих можливостей України у сфері озброєння.

Президент України заявив, що не розкриватиме всі деталі до зустрічі з Байденом у Білому домі в четвер, 26 вересня, додавши, що також має намір представити план Трампу та Камалі Гарріс. Поділиться своїм баченням і з Конгресом США, чия двопартійна підтримка важлива для зовнішньополітичних рішень.

Ключова промова Зеленського

Перед зустрічами у Вашингтоні, 23 вересня президент України виступить на Саміті майбутнього у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку. Наступного дня, 24 вересня, матиме слово на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому війні РФ проти України, а 25 вересня очікується промова Зеленського на Генасамблеї ООН.

У Державному департаменті США "Телеграфу" повідомили, що в Білому домі "з нетерпінням" чекають на промову глави української держави.

"Можна очікувати, що президент Зеленський виступить з промовою про найважливіші пріоритети України. У ЗМІ багато інформації про те, що він збирається запропонувати план перемоги в Україні. Уряд США підтримує постійні тісні контакти з урядом України, тому ці питання вже довго обговорюються між державами.

Але я знаю, що президент Байден, віцепрезидент Гарріс і вся адміністрація президента США з нетерпінням чекають на промову Володимира Зеленського. Це дасть змогу точніше зрозуміти його пріоритети та ідеї, адже минуло вже майже два з половиною роки з моменту вторгнення російського уряду в Україну. Ситуація в Україні зараз надзвичайно складна.

Хоробрі українці захищають свою країну. І це їхній вибір – як саме захищати країну, коли, та за яких умов проводити переговори з російським урядом, наприклад, щодо миру. Тому, гадаю, всі з нетерпінням чекають на промову президента Зеленського", — сказав "Телеграфу" офіційний представник Держдепу США Деніел Сайзек.

Сайзек додав, що уряд США уважно слухатиме план президента України, й у Вашингтона є розуміння, що Києву потрібно більше.

"Президент Байден і його команда завжди уважно слухають усі плани, пропозиції та виступи української сторони. Звісно, у США також є своя точка зору. Але, думаю, варто зазначити, що США вже надали Україні понад 90 мільярдів доларів допомоги, в тому числі понад 50 мільярдів доларів – військової допомоги.

При цьому уряд США розуміє, що Україні потрібно більше, щоб захистити себе, повернути більше територій і зупинити новий наступ російської армії. США віддані безпеці України. Я не можу сьогодні заявити про зміну позицій США в цій сфері. Я можу лише сказати, що уряд США уважно слухатиме пропозиції президента Зеленського", — зазначив представник Державного департаменту.

"План Б"

Після представлення у Вашингтоні план перемоги зрештою буде "на столі у всіх союзників", заявляв Зеленський. Він наголошував, що ініціатива "потребує швидкої підтримки президента США та інших західних лідерів", щоб Україна могла почати переговори до кінця року з сильної позиції.

"Я вважаю, що це історична місія. Давайте все це зробимо сьогодні, поки всі чиновники, які хочуть перемоги України, перебувають на посадах", — сказав глава держави.

Водночас думку про те, що Байден відмовиться від підтримки плану Банкової, Зеленський вважає "жахливою".

"Це означало б, що Байден не хоче закінчити війну у спосіб, який позбавляє Росію перемоги. І ми б отримали дуже довгу війну – неможливу, виснажливу ситуацію, яка призведе до загибелі величезної кількості людей. Але, попри це, я не можу звинувачувати Байдена в чомусь", — сказав президент в інтерв’ю виданню The New Yorker.

Президент пояснив американським журналістам, що Україна вже роками живе в "плані Б" і продовжить жити в такому режимі, якщо не отримає підтримки нового плану.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Ердоган розповів, чому зірвалися переговори України та Росії у Стамбулі.