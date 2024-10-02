Викликає тільки розчарування: Австралія розпродає списану військову техніку замість передачі Україні

На полі бою в Україні ця техніка, яку продають на аукціонах приватним особам, була б значно кориснішою

Українська діаспора в Австралії розчарована політикою австралійського уряду щодо передачі Україні списаної військової техніки та списаного військового обладнання. Замість того, щоб допомогти Україні воювати проти російських загарбників, віддаючи непотрібну австралійській армії стару техніку, уряд воліє розпродавати її на онлайн-аукціонах, або взагалі списувати на металолом.

Про це повідомляє українське видання Foreign Ukraine із посиланням на відповідні публікації в австралійських ЗМІ. Зокрема австралійська газета The Sydney Morning Herald зазначає, що через недалекоглядні дії уряду Австралії Україна недоотримала багато дуже потрібного озброєння.

Наприклад, уряд відкинув прохання України відправити сотні непотрібних розвідувальних безпілотників китайського виробництва. Армія Австралії припинила їх використовувати з питань безпеки, водночас в Україні БПЛА дозволили б зберегти сотні життів українських солдатів.

Українська громада в Австралії досі розлючена через відмову уряду країни передати Збройним силам України списані багатоцільові вертольоти MRH-90 Taipan. Попри вимогу громади, уряд поспіхом утилізував вертольоти, бажаючи заробити на них грошей – та не дав волонтерам можливості відновити машини, які все ще можна було б використати.

Австралійське видання зазначає, що в країні існує компанія Pickles Auctions, яка щомісяця проводить онлайн-аукціони, де продає списане військове спорядження. У жовтні там продаються списані армійські патрульні машини, броньовані позашляховики та піхотні транспортери. Одну з таких машин, яка раніше належала спеціальним повітряним службам, продали за 113 тисяч австралійських доларів. Загалом, кажуть знайомі з предметом обговорень джерела, більшість проданої техніки використовується з комерційною метою, або в особистих цілях. На полі бою в Україні ця техніка була б значно кориснішою.

Співголова Австралійської федерації українських організацій Катерина Аргіру сказала, що це "недалекоглядно та незрозуміло" – заробляти гроші на техніці, коли вона потрібна в Україні для збереження життів. Аргіру досі розлючена відмовою уряду Австралії відправити Україні списані китайські БПЛА. Її слова підтвердив посол України в Австралії Василь Мірошниченко.

"Попри наші неодноразові прохання відправити ці дрони в Україну, було вирішено утилізувати їх в Австралії. Якби уряд Австралії був готовий надати ці дрони Україні, ми були б раді отримати їх", – зазначив він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що постачання зброї та фінансова підтримка України західними союзниками у 2025 році опинилися під загрозою. Деякі країни зіштовхнулись з фінансовими складнощами.