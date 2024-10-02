На поле боя в Украине эта техника, продаваемая на аукционах частным лицам, была бы значительно полезнее

Украинская диаспора в Австралии разочарована политикой австралийского правительства по передаче Украине списанной военной техники и списанному военному оборудованию. Вместо того чтобы помочь Украине воевать против российских захватчиков, отдавая ненужную австралийской армии подержанную технику, правительство предпочитает распродавать ее на онлайн-аукционах, или вообще списывать на металлолом.

Об этом сообщает украинское издание Foreign Ukraine со ссылкой на соответствующие публикации в австралийских СМИ. В частности, австралийская газета The Sydney Morning Herald отмечает, что из-за недальновидных действий правительства Австралии Украина недополучила много очень нужного вооружения.

К примеру, правительство отвергло просьбу Украины отправить сотни ненужных разведывательных беспилотников китайского производства. Армия Австралии прекратила их использовать по безопасности, в то же время в Украине БПЛА позволили бы сохранить сотни жизней украинских солдат.

Украинская община в Австралии до сих пор разъярена из-за отказа правительства страны передать Вооруженным силам Украины списанные многоцелевые вертолеты MRH-90 Taipan. Несмотря на требование общины, правительство спешно утилизировало вертолеты, желая заработать на них денег – и не дало волонтерам возможности восстановить машины, которые все еще можно было бы использовать.

Австралийское издание отмечает, что в стране существует компания Pickles Auctions, которая ежемесячно производит онлайн-аукционы, где продает списанное военное снаряжение. В октябре продаются списанные армейские патрульные машины, бронированные внедорожники и пехотные транспортеры. Одна из таких машин, ранее принадлежавшая специальным воздушным службам, была продана за 113 тысяч австралийских долларов. В общем, говорят знакомые с предметом обсуждений источники, большинство проданной техники используется в коммерческих целях или в личных целях. На поле боя в Украине эта техника была бы гораздо полезнее.

Сопредседатель Австралийской федерации украинских организаций Екатерина Аргиру сказала, что это "недальновидно и непонятно" – зарабатывать деньги на технике, когда она нужна в Украине для сохранения жизней. Аргиру до сих пор разъярена отказом правительства Австралии отправить Украине списанные китайские БПЛА. Ее слова подтвердил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко.

"Несмотря на наши неоднократные просьбы отправить эти дроны в Украину, было решено утилизировать их в Австралии. Если бы правительство Австралии было готово предоставить эти дроны Украине, мы были бы рады получить их", — отметил он.

Ранее " Телеграф " сообщал, что поставки оружия и финансовая поддержка Украины западными союзниками в 2025 году оказались под угрозой. Некоторые страны столкнулись с финансовыми сложностями.