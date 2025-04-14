Помер відомий український режисер Олександр Муратов

Прощання відбудеться 17 квітня

У понеділок, 14 квітня, стало відомо про смерть режисера, поета, члена правління Національної спілки кінематографістів України Олександра Муратова. Йому було 89 років.

Про це повідомили близькі режисера у його профілі у Facebook. Причини смерті не вказані.

"Прощання з Олександром Ігоровичем відбудеться у четвер 17 квітня об 11:00 у центральній ритуальній залі Байкового кладовища в Києві. Щирі співчуття рідним, дружині Вікторії, та всій кінематографічній родині України", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, Муратов був кінорежисером, кіносценаристом, поетом, літератором, публіцистом, заслуженим діячем мистецтв УРСР (1990). Кавалер Ордену "За заслуги" III ступеня (2008).

Під його керівництвом було знято майже три десятки кінофільмів та більше ніж десять документалок. Починав працювати на Одеській кіностудії, але потім перебрався до кіностудії Довженка у Києві. Найбільшу популярність він здобув за кінотрилогію "Танго смерті" за творами Миколи Хвильового. Трилогія здобула премію Всеукраїнського культурно-наукового фонду Т. Г. Шевченка "За видатний внесок у національне та державне відродження України".

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні помер відомий кінооператор Юрій Бордаков у віці 77 років. Він мав звання заслуженого художника УРСР.