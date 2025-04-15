У США хочуть запровадити жорсткіші санкції проти Росії, - Reuters

Демократи намагаються підготуватись до можливої відмови Росії від участі у переговорах

Демократи в Палаті представників Конгресу США представили новий законопроєкт, спрямований на підтримку України та посилення санкцій проти Росії. Документ з'явився 14 квітня як відповідь на позицію адміністрації президента Дональда Трампа щодо російсько-української війни.

Як повідомляє Reuters, конгресмен Грег Мікс, провідний демократ у Комітеті з закордонних справ, підготував Закон про підтримку України. Документ передбачає фінансування безпеки та відновлення України, а також запровадження жорстких санкцій проти Росії.

Законопроєкт було подано через два тижні після того, як сенатори від обох партій представили власну ініціативу щодо санкцій, які будуть застосовані до Росії в разі її відмови від участі в мирних переговорах з Україною.

Законодавча ініціатива демократів складається з трьох розділів. Перший підтверджує підтримку України та НАТО, а також пропонує створення посади спеціального координатора з відновлення України. Другий розділ передбачає допомогу Києву в безпековій сфері, включно з прямими позиками та військовим фінансуванням. Третій запроваджує жорсткі санкції та експортний контроль проти Росії, зокрема щодо фінансових установ, нафтової та гірничої промисловості, а також російських чиновників.

Водночас у Білому домі зростають суперечки щодо того, як врегулювати російсько-українську війну. За даними Reuters, частина чиновників адміністрації Трампа припускає, що Україна повинна поступитися територією Росії, тоді як інші виступають за серйознішу підтримку Києва.

Нещодавно чинний президент США Дональд Трамп продовжив дію санкцій проти Росії, запроваджених ще адміністрацією Джо Байдена. Відповідно до указу, опублікованого у Федеральному реєстрі США, на один рік продовжено надзвичайний стан, запроваджений після російської агресії проти України.