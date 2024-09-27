Військова допомога Україні на 2025 рік під загрозою: що дізналися ЗМІ

Економіка Росії працює на військові потреби, а союзники України - ні

Поставки зброї та фінансова підтримка України західними союзниками у 2025 році під загрозою. Деякі країни зіштовхнулись з фінансовими складнощами.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела. Зазначається, що тривалий час Україна намагається домогтись від союзників виконання їх обіцянок, бо наближається вже третя зима з початку війни.

Проте, попри допомогу Заходу, військова машина Кремля має більше боєприпасів, ракет тощо. Одне з джерел наголосило, що це вказує на те, що економіка Росії працює на військові потреби, тоді як союзники України — ні.

На відсутність належного фінансування потреб України у цьому питанні вказує і те, що більшість військової підтримки на 2025 рік йтиме коштом прибутків від заморожених активів Центрального банку Росії. Це пов'язано з угодою країн "Групи семи" про надання $50 мільярдів у вигляді кредитів.

При цьом існують ризики і зменшення цієї суми, якщо домовленості не буде досягнуто. На труднощі з цим вказує те, що наразі країни ще обговорюють деталі цієї угоди, а США шукають гарантії, що Угорщина не заблокує заходи ЄС.

Водночас є ймовірність, що обіцяних $50 мільярдів не вистачить для задоволення військових потреб України протягом ще одного року повномасштабної війни. Тому союзники будуть вимушені шукати інші шляхи фінансування вже у 2025 році.

До того сама фінансова ситуація в Україні теж складна і вже на 2025 рік Уряд прогнозує дефіцит держбюджету на рівні 19% ВВП, тобто близько $35 мільярдів. Частину цієї суми, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, нададуть МВФ та ЄС, але залишиться не покритими ще близько $15 мільярдів.

Окрім цього є питання і до військового фінансування, яке обіцяють союзники. Адже деякі країни не оголошують усю інформацію щодо допомоги на наступний рік, а інші кажуть, що зобов'язання ще не виконані.

У матеріалі видання зазначено, що сума в $50 мільярдів від G7 приблизно відповідає військовій допомозі, яку США та основні європейські союзники надали з січня 2023 року до червня цього року. США надали приблизно €31,5 мільярда, а Німеччина, Велика Британія, Франція та Італія разом — близько €15,7 мільярда.

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