Сильний вітер і зливи як у травні. Кому не пощастить з погодою (прогноз)

В одній з областей буде шквальний вітер

Після морозів, снігу та заморозків в Україні нарешті прийшло тепло. В деяких областях України майже літо, проте на частині території очікують сильні зливи.

За даними ресурсу Weather, найбільш дощити буде в Ужгороді: там 15 квітня синоптики прогнозують зливові дощі з імовірністю 75%. Температура повітря сягне +14°C вдень, а вночі опуститься до +12°C. Південно-східний вітер матиме швидкість 16 км/год. Вологість повітря становитиме 81%.

У Львові 15 квітня очікується зливовий дощ, а денна температура підніметься до +18°C. Опади найімовірніші ввечері. Вночі повітря охолоне до +10°C. Вітер південно-східний, 13 км/год, а ймовірність опадів – 49%. Також опади очікуються з 24 квітня — упродовж трьох днів тут очікують сильні дощі та зливи.

Погода у Львові

Погода у Львові

Тернопіль та Івано-Франківськ 15 квітня перебуватимуть під впливом хмарної погоди, без істотних опадів. Температура досягне +18°C вдень і знизиться до +9°C вночі. Південно-східний вітер у Тернополі буде досить сильним – до 22 км/год, а в Івано-Франківську – 16 км/год. Втім, найбільш дощитиме після Великодня — з четверга 24 квітня і щонайменше до неділі тут очікують сильні опади.

Івано-Франківськ погода

Погода в Тернополі

Наступними днями в усіх західних областях спостерігатиметься значне потепління. Вже 16 квітня в Ужгороді очікується до +24°C, у Львові та Івано-Франківську – до +23°C, а в Тернополі – до +21°C.

Нагадаємо, в Україну мчить весняне тепло і сонячна погода. Яким регіонам пощастить у вихідний.