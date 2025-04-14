"Пропагандисти вже готують росіян": Зеленський зробив заяву про закінчення війни

Без тиску на Росію бої продовжуватимуться

Російські пропагандисти готують свою аудиторію до того, що дипломатія не спричинить завершення війни. І якщо не буде сильного міжнародного тиску, Москва буде готова продовжувати бойові дії.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні за підсумком 14 квітня. За його словами, Україна продовжує роботу у всіх форматах, які дозволять відновити світ та дати стабільну та тривалу безпеку.

"Російські державні пропагандисти готують свою аудиторію до того, що перемовини й дипломатія не дадуть результату. І причина цього тільки одна – вони там, у Москві, зараз не бояться. І якщо не буде достатньо сильного тиску на Росію, вони й надалі робитимуть те, до чого вони звикли – надалі воюватимуть. Це вже стало російською державною звичкою – воювати проти сусідів, експортувати ненависть і знищувати життя. Ми всі хочемо, щоб це припинилося", — сказав він.

За словами, Зеленського 34 дні тому Україна прийняла пропозицію США про безумовне та повне припинення вогню, проте Росія продовжує завдавати ударів по мирних містах, чим демонструє своє небажання завершувати війну.

Він додав, що Україна готова до швидкого миру, оскільки ніколи не хотіла війни. Тому вона працює у всіх форматах, які можуть призвести до завершення бойових дій.

"І коли війна завершиться, світ абсолютно чітко знатиме, що це сталося, бо Росію як агресора примусили до миру. Агресора, який прийшов на українську землю у 2014 році. Одинадцять років тому. І для всіх важливо, щоб це не зайняло ще роки", — сказав він.

Раніше Телеграф також писав, як Зеленський бачить розв’язання війни. На його думку, війна може завершитися лише через переговори, які мають базуватися на чітких умовах та вимогах до Росії.