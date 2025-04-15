Чи можна в 60 при зарплаті в 15 тис. грн отримувати пенсію не нижче 10 тис. грн

Українець претендує на пенсію в 10 тис. грн, якщо має зарплату від 23 тис. грн та страховий стаж від 40 років

Аби мати гідну пенсію, необхідно напрацювати норму страхового стажу, набути пенсійного віку, а також отримувати значну зарплату. А чи вистачить 15 тисяч гривень доходу для 60-річного українця, аби той отримував від 10 000 гривень пенсії у 2025.

Щоб дізнатись це, "Телеграф" вирішив використати спеціальний пенсійний калькулятор. Згідно з ним, аби 60-річному українцю у поточному році, який має щомісячну зарплату в 15 тисяч гривень, оформити пенсійну виплату в 10 тисяч гривень, потрібно напрацювати 59 років страхового стажу. Тобто він має працевлаштуватись в один рік, що неможливо.

Однак 10 тисяч гривень пенсії можуть нараховуватись тим, хто в 60-річному віці має 40 років стажу та 23 тисячі гривень зарплати.

Є ще один варіант, коли держава виплачуватиме літній особі 10 тисяч гривень пенсійного нарахування. Для цього українцю в 60 років потрібно мати від 32 років стажу, тобто норму у 2025 році, згідно з даними Пенсійного фонду, та отримувати 29 000 гривень зарплати.

Зауважте, що виплата на відпочинку вираховувалась на загальних умовах. Крім того, особа не належала до пільгових категорій населення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцям можуть перерахувати пенсію. Для цього їм потрібно подати заяву до ПФУ.