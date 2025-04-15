В день удару по Сумах у місті таки мали нагороджувати військових? Що про це відомо

Серед загиблих — діти

Жахливий ракетний удар по місту Суми 13 квітня забрав життя 35 цивільних, ще понад 100 отримали поранення. Мер Конотопа Артем Семеніхін заявив, що голова Сумської ОВА Володимир Артюх нібито організував церемонію нагородження військових в укритті Конгрес-центру СумДУ. Артюх визнав, що в день ракетного удару по Сумах було заплановане нагородження військових 117-ї бригади територіальної оборони.

У коментарі "Суспільному" Артюх сказав, що був запрошений на цей захід, однак заявив, що організатором був не він. Проте хто його організував сказати відмовився.

Артюх на місці ракетного удару

Місцеве видання "Кордон.Медіа" звернулося до очільника Сумської ОВА з проханням роз'яснити ситуацію, проте він не відповів. У 117-й бригаді відмовилися коментувати цю подію.

"Також нам відомо, що до участі в заході ймовірно були запрошені представники Сумських ОВА, РВА, міськради, облради, а також заступник командувача Сухопутних військ генерал-майор Олександр Нестеренко, представник 5-го прикордонного загону і власне військовослужбовці 117-ї бригади ТРО. Ми звернулися до них коментарями й позиціями. Очікуємо відповідей", — йдеться у повідомленні.

Ректор СумДУ Василь Карпуша зазначив, що укриття на території університету є офіційно визначеними, там можуть відбуватися різноманітні заходи. Він пояснив, що під час повітряної тривоги в укриття для захисту від обстрілів може заходити будь-хто, адміністрація не контролює, хто там перебуває. На питання, чи знали у СумДУ, що в одній з будівель буде захід з нагородження військовослужбовців ректор не відповів.

Удар по Сумах — що відомо

Нагадаємо, зранку 13 квітня, у Вербну неділю, росіяни двома ракетами атакували середмістя Сум. Одна з них влучила безпосередньо в укриття, інша – вибухнула в повітрі. Унаслідок удару загинули 35 людей, ще 129 отримали поранення.

Відповідальність за вбивство мирних жителів лежить на Росії. Водночас є певні правила поведінки у прифронтовому місті й, за словами Артема Семеніхіна, Артюх їх нібито порушив та "дав привід" росіянам обстріляти місто та прикрити свій терор заявами про удари по військових об’єктах.

Чиновник заявив, що навіть у його Конотопі люди знали, що Артюх збирав військових 117 бригади на церемонію нагородження. Всі військовослужбовці, за словами Семеніхіна, перебували в укритті та не постраждали.

Як повідомляв "Телеграф", духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс засудив Росію за удар по Сумах 13 квітня. Він закликав усіх вірян світу публічно засудити РФ та "виступити єдиним фронтом проти цього зла".