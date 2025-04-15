"Пумба шукає Тімона?": в Одесі незвичайна домашня тварина на прогулянці здивувала мережу (відео)

Господар подбав про свого домашнього улюбленця і загорнув його в сіру теплу жилетку, щоб той не замерз

На одній із вулиць Одеси помітили незвичайного домашнього вихованця — невеликого кабанчика. По шлейці й одягу на ньому можна було зробити висновок, що гуляє він точно не сам по собі.

Відповідне відео було опубліковано в одному з одеських пабліків. На кадрах видно, що кабан вільно ходить і обнюхує територію.

У холодну погоду, яка накрила Україну в останній тиждень, господар подбав про свого домашнього улюбленця і загорнув його в сіру теплу жилетку, щоби той не замерз.

"Одеса. Нічого незвичайного", — йдеться у підписі до ролика.

У коментарях тим часом деякі запитали, як все-таки проходить спільне життя у квартирі з незвичайною для таких умов твариною. А саме, користувачі цікавляться, чи можна привчити кабана справляти потребу на вулиці, як зазвичай привчають собак, щоб удома не виникало таких проблем.

Дехто навіть прозвали його Пумбою як героя анімаційного фільму "Король Лев", випущеного кіностудією "Walt Disney Pictures".

"Тімон шукає Пумбу?", — пишуть у коментарях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Тернополі в супермаркеті "Сільпо" помітили чоловіка з дивним домашнім улюбленцем.