Трампу пропонують більш жорстку позицію щодо Путіна, однак є перешкода, - WSJ

Трамп сподівається зупинити війну в Україні частково для того, щоб усунути головну перешкоду для ширшого зближення з Кремлем, йдеться у статті

Кілька високопосадовців президента США Дональда Трампа, зокрема державний секретар США Марко Рубіо та посланник з питань України Кіт Келлог радять йому зайняти більш жорстку позицію щодо глави Росії Володимира Путіна. Проте Трампу ближча позиція спецпосланця Стіва Віткоффа, який вважає, що Путін хоче укласти мир та пропонує віддати йому чотири області України (Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську).

Рубіо та Келлог закликають Трампа бути більш обережними у спілкуванні з Путіним, пише The Wall Street Journal. Вони рекомендують главі США бути більш скептичним щодо заяв президента РФ, що той нібито хоче укласти мирну угоду.

Зазначається, що Росія відкинула заклик Трампа до припинення вогню. Путін намагається затягнути переговори та домогтися кращих умов для себе.

"Трамп сподівається зупинити війну в Україні частково для того, щоб усунути головну перешкоду для ширшого зближення з Кремлем. Часом він виглядав нетерплячим до Путіна, але не виконав своєї погрози запровадити нові санкції на експорт російської нафти", — йдеться у статті.

Колишній високопоставлений чиновник Державного департаменту Деніел Фрід заявив, що Державний департамент і Міністерство фінансів готують варіанти посилення санкцій проти Росії. Це на випадок, "якщо Трамп дійсно вирішить, що з нього досить Путіна".

Як повідомляв "Телеграф", днями Трамп заявив, що найближчим часом очікує нових ініціатив, які можуть допомогти завершити війну. Він також вперше чітко визнав, що саме Путін є головним винуватцем війни.