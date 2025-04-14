Обіцянка – цяцянка? Чому Україна досі не отримала обіцяні Байденом "Петріоти"

Україна має найкращу на даний момент у світі систему ППО, але є нюанс

Днями у Брюсселі пройшла зустріч військової підтримки України у форматі "Рамштайн", головною темою якої було посилення ППО і поставки озброєння. За її підсумками цього року Берлін поставить Києву ще чотири системи ППО IRIS-T. Однак цього буде мало, щоб закрити небо від ворожих атак.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telеgraf UA розповів авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап. Він пояснив, проти яких літальних апаратів техніки будуть ефективними IRIS-T.

За його словами, це чудова система ППО, яка за рівнем інноваційності, мабуть, є найкращою на даний момент у світі. Однак вона ефективна лише для протидії літальним апаратам, які не є балістичною зброєю.

— Крилаті ракети, "шахеди" вони будуть чудово збивати у радіусі 25-40 км. Як об'єкт системи ППО вони будуть досить ефективні, але абсолютно нічого не можуть робити проти балістики. Тому нам треба в першу чергу системи Patriot, які показали свою ефективність, — каже авіаційний експерт.

На його думку, навіть система ППО SAMP/T не така ефективна, бо не має такого радіусах дії і не перекриває такі площі, як це робить зенітно-ракетний комплекст Patriot.

— Тому нам потрібен "Петріот". Нам ще торік обіцяли сім [комплексів], потім Байден збив до шести. З цих шести нам дістався один, який передали німці. Нам дісталися дві пускові, які передали Нідерланди. І вже місяців три-чотири нам кажуть, що три комплекси з семи, які свого часу закупила Румунія, вони поставили, четвертий — розгортають і пообіцяли, що три комплекси нам передадуть.

Але складається враження, що ці три комплекси пообіцяли передати в обмін на щось, на якихось умовах. І ці умови поки не виконані, тому наші люди там навчаються, але ці комплекси нам досі ще не передали, — підсумував Костянтин Криволап.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чи можуть росіяни виробляти 500 "шахедів" на день.