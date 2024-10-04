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"Іран не переживе прямого зіткнення з Ізраїлем" - посол розповів про російський слід, Третю світову і спільні інтереси з Україною

Автор
Марина Шашкова
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Ілюстративне зображення
Ілюстративне зображення. Фото Колаж "Телеграфу"

Дипломат розповів, що Ізраїль та Україна наразі мають спільний інтерес — ослаблення іранської агресії

Днями Іран здійснив масовану ракетну атаку на Ізраїль після успішних операцій ізраїльського уряду проти терористичного угрупування "Хезболла" в Лівані. Тегерану передали, що цей обстріл був великою помилкою країни.

Ізраїль серйозно налаштований нарешті ліквідувати агресію терористів, яка загрожує ізраїльтянам. А нещодавні ліквідації лідерів "Хезболли" Сайєда Хасана Насралли та Набіля Каука доводять, що в Єрусалимі мають далекоглядний план.

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв’ю "Телеграфу" розповів, як США допомагає проводити операції в Лівані, чи відбудеться повномасштабна війна між Ізраїлем та Іраном, та чи є слід Росії в агресії Ірану.

— Чи погоджувалась наземна операція на півдні Лівану зі США?

— Почну з того, що Ізраїль діє виключно на користь власної безпеки. Ми самостійна незалежна держава, яка робила і робитиме все для того, щоб убезпечити своїх громадян. Мета всього того, що ми зараз робимо у Лівані – забезпечити понад 60 тисячам наших громадян, які не можуть жити у своїх будинках на півночі Ізраїлю, можливість повернутися до своїх будинків та відновити спокій в регіоні.

Щодо координації зі Сполученими Штатами, не знаю всіх подробиць. США – наш стратегічний партнер. Звичайно, глобальні плани ми обговорюємо з Вашингтоном, але я не думаю, що є настільки щільна координація щодо кожної нашої дії.

— Чи ймовірна зараз повномасштабна війна між Іраном та Ізраїлем?

— Ми сподіваємося, що цього не станеться. Ми не зацікавлені у повномасштабній війні. Ми сподіваємось, що Іран не зацікавлений у повномасштабному конфлікті з Ізраїлем, тому що в Ірані розуміють, що вони заплатять дуже високу ціну за свою агресію. Іранський режим не переживе прямого зіткнення з Ізраїлем.

— Минулого року багато західних країн розкритикували воєнні операції Ізраїлю в Сектор Газі. Неоднозначна реакція була і в США. Там були незадоволені, що ізраїльський уряд не захищав цивільне населення Гази. Чому цього разу ваша держава отримала повну підтримку?

— Як у випадку із Сектором Газа, так і у випадку з Ліваном, ми діємо виключно в рамках самооборони. Вину за те, що в Газі гинуть, на жаль, і цивільні особи, слід покласти повністю на організацію "ХАМАС", яка утримує жителів як заручників і користується ними як живим щитом.

Я думаю, що мотиви наших дій і тоді, і зараз мають бути зрозумілі всім раціональним та розсудливим людям. Тому я думаю, що не повинно бути жодних питань, чому Ізраїль діє зараз так, як він діє. Ситуація є однозначною. Відбувається агресія з боку "Хезболли" з Південного Лівану проти ізраїльської території, проти ізраїльтян. Без жодного приводу із боку Ізраїлю. На цю агресію слід відповідати. Це те, що ми робимо.

— Що не дає остаточно знищити угруповання "ХАМАС" і "Хезболла"? З допомогою кого вони досі існують?

— Насамперед вони отримують допомогу від Ірану. Це військова допомога, це фінансова допомога від низки арабських держав.

Але, що стосується "ХАМАС", то наших військових цілей у Газі практично досягнуто. Організація "ХАМАС" зазнала дуже серйозної шкоди і завдана шкода як керівництву "ХАМАС", так і інфраструктурі терору. Ми знищували підземні тунелі, які користувалися для контрабанди зброї, для того, щоб утримувати там ізраїльських заручників і так далі. На жаль, нам не вдалося звільнити всіх заручників і близько 100 людей досі перебувають у руках "ХАМАСу". Але ми не закінчимо цієї операції, поки не звільнимо всіх ізраїльських заручників.

Що стосується півночі Ізраїлю, то там загроза набагато серйозніша. Це 100-тисячна терористична армія "Хезболли", добре озброєна, добре навчена, яка готувалася до протистояння з Ізраїлем багато років. Тому це не так просто здобути воєнну перемогу і знищити Хезболлу. І ми говоримо про те, щоб насамперед знищити загрозу щодо північної частини Ізраїлю з боку "Хезболли".

Сподіваємося, що для цього не буде потрібно широкомасштабної операції, а можна буде це зробити в рамках обмеженої операції. Принаймні такі наші плани на цей час.

— Ви сказали, що ці угруповання підтримуються Іраном. Але ми знаємо, що Іран підтримує Росію, йде серйозна співпраця. Тобто, ці угрупування Кремль також фінансує? Вам щось відомо про це?

— Нам невідомо про пряму підтримку з боку Росії. Але нас дуже непокоять зв'язки між Іраном та Росією, особливо у військовій сфері. Ми про це говоримо відкрито, ми вважаємо, що така співпраця становить безумовну небезпеку для Ізраїлю.

Операція із підривом замінованих пейджерів була однією із гучних. Чи відомо вам, скільки часу знадобилось для її підготовки?

— Я вам хочу нагадати, що Ізраїль не взяв на себе відповідальність за цю операцію, тож щось коментувати я не беруся. Знаєте, пейджери вибухають самі, таке буває.

— Яка реальна можлива роль США в операції в Лівані? Вони лише збивають ракети чи їхні військові воюють пліч-о-пліч з ізраїльськими солдатами?

— Мені невідомо про якусь роль Сполучених Штатів, крім дійсно тієї допомоги, яку вони нам надали, коли збивали ракети, які летіли з Ірану.

— Чи відомо вам про співпрацю ізраїльських спецслужб з українськими щодо Ірану?

— Я не можу вдаватися до подробиць, можу тільки сказати, що ми маємо спільний інтерес. Це стримування Ірану та ослаблення іранської агресії, спрямованої й на Ізраїль, і на Україну сьогодні. Тому ми маємо контакти з українською стороною, а інших подробиць я повідомити не можу.

— Іранські ракети та дрони постійно обстрілюють Україну. У Ізраїля є потужності для знищення виробництва на території Ірану, а також ядерної інфраструктури?

— Ізраїль має серйозні військові можливості й ми їх час від часу демонструємо. Але сказати вам, якою буде відповідь із боку Ізраїлю на останній обстріл Ірану, я не можу. Я думаю, що ми всі незабаром дізнаємося.

— Російські медіа пишуть, що Ліван попросив допомоги у Росії. Тим часом Кремль вже засудив напад Ізраїлю. Ви прогнозуєте введення рос військ до Лівану?

— Російські війська перебувають у Сирії. І саме з цим пов'язано те, що у нас свого часу було відкрито канал комунікації з Росією з військових питань через дії у Сирії.

Щодо Лівану, то мені нічого не відомо про плани Росії.

— Якщо це трапиться, Ізраїль розірве дипломатичні зв’язки із Росією?

— Це абсолютно гіпотетичне питання, немає сенсу на нього відповідати зараз.

— Чи може зближення між Іраном та РФ призвести до більш тісних контактів Ізраїлю з Україною? Чи можемо розраховувати на якусь ще більш суттєву допомогу?

— Ми маємо гарні зв'язки з Україною, всі питання ми обговорюємо, обговорюють наші лідери. Нещодавно була телефонна розмова між президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

— Тобто якісь можливі та інші плани поки що не обговорювалися?

— Мені невідомо нічого про це.

— Що чекатиме на Тегеран?

Я дуже сподіваюся, що на Тегеран чекає світле майбутнє без нинішнього режиму, який підтримує терор у всьому світі, який загрожує не лише Ізраїлю, він загрожує дуже багатьом країнам і багатьом людям у всьому світі. Тому я вважаю, що цей режим має припинити своє існування. І я дуже сподіваюся на здоровий глузд іранського народу, який, думаю, розуміє, що цей режим веде їхню країну в нікуди і перетворив уже їхню країну на державу-ізгоя.

Тому ми в Ізраїлі дуже сподіваємось на внутрішні зміни в Ірані. І я впевнений, що вони добре позначаться на ситуації не лише на Близькому Сході, а взагалі в усьому світі.

— Третя світова вже почалась?

— Це скоріше філософське питання, питання світогляду. Я утримаюся від відповіді на це питання, тому що можуть бути різні думки щодо цього. І, на жаль, досвід показує, що завжди може бути ще гірше. Тому я не став би користуватися такими формулюваннями, як Третя світова війна. Але ситуація нестабільна та, на жаль, є потенціал до погіршення.

Теги:
#Іран #Ізраїль #ХАМАС #Хезболла