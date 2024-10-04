"Іран не переживе прямого зіткнення з Ізраїлем" - посол розповів про російський слід, Третю світову і спільні інтереси з Україною

Дипломат розповів, що Ізраїль та Україна наразі мають спільний інтерес — ослаблення іранської агресії

Днями Іран здійснив масовану ракетну атаку на Ізраїль після успішних операцій ізраїльського уряду проти терористичного угрупування "Хезболла" в Лівані. Тегерану передали, що цей обстріл був великою помилкою країни.

Ізраїль серйозно налаштований нарешті ліквідувати агресію терористів, яка загрожує ізраїльтянам. А нещодавні ліквідації лідерів "Хезболли" Сайєда Хасана Насралли та Набіля Каука доводять, що в Єрусалимі мають далекоглядний план.

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв’ю "Телеграфу" розповів, як США допомагає проводити операції в Лівані, чи відбудеться повномасштабна війна між Ізраїлем та Іраном, та чи є слід Росії в агресії Ірану.

— Чи погоджувалась наземна операція на півдні Лівану зі США?

— Почну з того, що Ізраїль діє виключно на користь власної безпеки. Ми самостійна незалежна держава, яка робила і робитиме все для того, щоб убезпечити своїх громадян. Мета всього того, що ми зараз робимо у Лівані – забезпечити понад 60 тисячам наших громадян, які не можуть жити у своїх будинках на півночі Ізраїлю, можливість повернутися до своїх будинків та відновити спокій в регіоні.

Щодо координації зі Сполученими Штатами, не знаю всіх подробиць. США – наш стратегічний партнер. Звичайно, глобальні плани ми обговорюємо з Вашингтоном, але я не думаю, що є настільки щільна координація щодо кожної нашої дії.

— Чи ймовірна зараз повномасштабна війна між Іраном та Ізраїлем?

— Ми сподіваємося, що цього не станеться. Ми не зацікавлені у повномасштабній війні. Ми сподіваємось, що Іран не зацікавлений у повномасштабному конфлікті з Ізраїлем, тому що в Ірані розуміють, що вони заплатять дуже високу ціну за свою агресію. Іранський режим не переживе прямого зіткнення з Ізраїлем.

— Минулого року багато західних країн розкритикували воєнні операції Ізраїлю в Сектор Газі. Неоднозначна реакція була і в США. Там були незадоволені, що ізраїльський уряд не захищав цивільне населення Гази. Чому цього разу ваша держава отримала повну підтримку?

— Як у випадку із Сектором Газа, так і у випадку з Ліваном, ми діємо виключно в рамках самооборони. Вину за те, що в Газі гинуть, на жаль, і цивільні особи, слід покласти повністю на організацію "ХАМАС", яка утримує жителів як заручників і користується ними як живим щитом.

Я думаю, що мотиви наших дій і тоді, і зараз мають бути зрозумілі всім раціональним та розсудливим людям. Тому я думаю, що не повинно бути жодних питань, чому Ізраїль діє зараз так, як він діє. Ситуація є однозначною. Відбувається агресія з боку "Хезболли" з Південного Лівану проти ізраїльської території, проти ізраїльтян. Без жодного приводу із боку Ізраїлю. На цю агресію слід відповідати. Це те, що ми робимо.

— Що не дає остаточно знищити угруповання "ХАМАС" і "Хезболла"? З допомогою кого вони досі існують?

— Насамперед вони отримують допомогу від Ірану. Це військова допомога, це фінансова допомога від низки арабських держав.

Але, що стосується "ХАМАС", то наших військових цілей у Газі практично досягнуто. Організація "ХАМАС" зазнала дуже серйозної шкоди і завдана шкода як керівництву "ХАМАС", так і інфраструктурі терору. Ми знищували підземні тунелі, які користувалися для контрабанди зброї, для того, щоб утримувати там ізраїльських заручників і так далі. На жаль, нам не вдалося звільнити всіх заручників і близько 100 людей досі перебувають у руках "ХАМАСу". Але ми не закінчимо цієї операції, поки не звільнимо всіх ізраїльських заручників.

Що стосується півночі Ізраїлю, то там загроза набагато серйозніша. Це 100-тисячна терористична армія "Хезболли", добре озброєна, добре навчена, яка готувалася до протистояння з Ізраїлем багато років. Тому це не так просто здобути воєнну перемогу і знищити Хезболлу. І ми говоримо про те, щоб насамперед знищити загрозу щодо північної частини Ізраїлю з боку "Хезболли".

Сподіваємося, що для цього не буде потрібно широкомасштабної операції, а можна буде це зробити в рамках обмеженої операції. Принаймні такі наші плани на цей час.

— Ви сказали, що ці угруповання підтримуються Іраном. Але ми знаємо, що Іран підтримує Росію, йде серйозна співпраця. Тобто, ці угрупування Кремль також фінансує? Вам щось відомо про це?

— Нам невідомо про пряму підтримку з боку Росії. Але нас дуже непокоять зв'язки між Іраном та Росією, особливо у військовій сфері. Ми про це говоримо відкрито, ми вважаємо, що така співпраця становить безумовну небезпеку для Ізраїлю.

— Операція із підривом замінованих пейджерів була однією із гучних. Чи відомо вам, скільки часу знадобилось для її підготовки?

— Я вам хочу нагадати, що Ізраїль не взяв на себе відповідальність за цю операцію, тож щось коментувати я не беруся. Знаєте, пейджери вибухають самі, таке буває.

— Яка реальна можлива роль США в операції в Лівані? Вони лише збивають ракети чи їхні військові воюють пліч-о-пліч з ізраїльськими солдатами?

— Мені невідомо про якусь роль Сполучених Штатів, крім дійсно тієї допомоги, яку вони нам надали, коли збивали ракети, які летіли з Ірану.

— Чи відомо вам про співпрацю ізраїльських спецслужб з українськими щодо Ірану?

— Я не можу вдаватися до подробиць, можу тільки сказати, що ми маємо спільний інтерес. Це стримування Ірану та ослаблення іранської агресії, спрямованої й на Ізраїль, і на Україну сьогодні. Тому ми маємо контакти з українською стороною, а інших подробиць я повідомити не можу.

— Іранські ракети та дрони постійно обстрілюють Україну. У Ізраїля є потужності для знищення виробництва на території Ірану, а також ядерної інфраструктури?

— Ізраїль має серйозні військові можливості й ми їх час від часу демонструємо. Але сказати вам, якою буде відповідь із боку Ізраїлю на останній обстріл Ірану, я не можу. Я думаю, що ми всі незабаром дізнаємося.

— Російські медіа пишуть, що Ліван попросив допомоги у Росії. Тим часом Кремль вже засудив напад Ізраїлю. Ви прогнозуєте введення рос військ до Лівану?

— Російські війська перебувають у Сирії. І саме з цим пов'язано те, що у нас свого часу було відкрито канал комунікації з Росією з військових питань через дії у Сирії.

Щодо Лівану, то мені нічого не відомо про плани Росії.

— Якщо це трапиться, Ізраїль розірве дипломатичні зв’язки із Росією?

— Це абсолютно гіпотетичне питання, немає сенсу на нього відповідати зараз.

— Чи може зближення між Іраном та РФ призвести до більш тісних контактів Ізраїлю з Україною? Чи можемо розраховувати на якусь ще більш суттєву допомогу?

— Ми маємо гарні зв'язки з Україною, всі питання ми обговорюємо, обговорюють наші лідери. Нещодавно була телефонна розмова між президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

— Тобто якісь можливі та інші плани поки що не обговорювалися?

— Мені невідомо нічого про це.

— Що чекатиме на Тегеран?

Я дуже сподіваюся, що на Тегеран чекає світле майбутнє без нинішнього режиму, який підтримує терор у всьому світі, який загрожує не лише Ізраїлю, він загрожує дуже багатьом країнам і багатьом людям у всьому світі. Тому я вважаю, що цей режим має припинити своє існування. І я дуже сподіваюся на здоровий глузд іранського народу, який, думаю, розуміє, що цей режим веде їхню країну в нікуди і перетворив уже їхню країну на державу-ізгоя.

Тому ми в Ізраїлі дуже сподіваємось на внутрішні зміни в Ірані. І я впевнений, що вони добре позначаться на ситуації не лише на Близькому Сході, а взагалі в усьому світі.

— Третя світова вже почалась?

— Це скоріше філософське питання, питання світогляду. Я утримаюся від відповіді на це питання, тому що можуть бути різні думки щодо цього. І, на жаль, досвід показує, що завжди може бути ще гірше. Тому я не став би користуватися такими формулюваннями, як Третя світова війна. Але ситуація нестабільна та, на жаль, є потенціал до погіршення.