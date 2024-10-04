"Иран не переживет прямого столкновения с Израилем" — посол рассказал о российском следе, Третьей мировой и общих интересах с Украиной

Дипломат рассказал, что у Израиля и Украины сейчас есть общий интерес — ослабление иранской агрессии

На днях Иран совершил массированную ракетную атаку на Израиль после успешных операций израильского правительства против террористической группировки "Хезболла" в Ливане. Тегерану передали, что эти обстрелы были большой ошибкой страны.

Израиль серьезно настроен наконец ликвидировать угрожающую израильтянам агрессию террористов. А недавние ликвидации лидеров "Хезболлы" Сайеда Хасана Насраллы и Набиля Каука доказывают, что в Иерусалиме есть дальновидный план.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью "Телеграфу" рассказал, как США помогает проводить операции в Ливане, состоится ли полномасштабная война между Израилем и Ираном, и есть ли след России в агрессии Ирана.

— Согласовывалась ли наземная операция на юге Ливана с США?

— Начну с того, что Израиль действует исключительно в пользу безопасности. Мы самостоятельное независимое государство, которое делало и будет делать все для того, чтобы обезопасить своих граждан. Цель всего того, что мы сейчас делаем в Ливане – обеспечить более 60 тысяч наших граждан, которые не могут жить в своих домах на севере Израиля, возможность вернуться в свои дома и восстановить покой в регионе.

О координации с Соединенными Штатами не знаю всех подробностей. США – наш стратегический партнер. Конечно, глобальные планы мы обсуждаем с Вашингтоном, но я не думаю, что есть столь плотная координация по каждому нашему действию.

— Вероятна ли сейчас полномасштабная война между Ираном и Израилем?

– Мы надеемся, что этого не произойдет. Мы не заинтересованы в полномасштабной войне. Мы надеемся, что Иран не заинтересован в полномасштабном конфликте с Израилем, потому что в Иране понимают, что они заплатят очень высокую цену за свою агрессию. Иранский режим не переживет прямого столкновения с Израилем.

— В прошлом году многие западные страны подвергли критике военные операции Израиля в Сектор Газе. Неоднозначная реакция была и в США. Там были недовольны, что израильское правительство не защищало гражданское население Газы. Почему в этот раз ваше государство получило полную поддержку?

— Как в случае с Сектором Газа, так и в случае с Ливаном мы действуем исключительно в рамках самообороны. Вину за то, что в Газе погибают, к сожалению, и гражданские лица, следует возложить полностью на организацию ХАМАС, которая удерживает жителей как заложников и пользуется ими как живым щитом.

Я думаю, что мотивы наших действий и тогда, и сейчас должны быть поняты всем рациональным и здравомыслящим людям. Поэтому я думаю, что не должно быть никаких вопросов, почему Израиль действует сейчас так, как он действует. Ситуация однозначна. Происходит агрессия со стороны "Хезболлы" из Южного Ливана против израильской территории, против израильтян. Без всякого повода со стороны Израиля. На эту злость следует отвечать. Это то, что мы делаем.

— Что не позволяет окончательно уничтожить группировки "ХАМАС" и "Хезболла"? С помощью кого они все еще существуют?

— В первую очередь, они получают помощь от Ирана. Это военная помощь, это финансовая помощь ряда арабских государств.

Но, что касается "ХАМАС", то наши военные цели в Газе практически достигнуты. Организация "ХАМАС" нанесла очень серьезный ущерб и нанесен ущерб как руководству "ХАМАС", так и инфраструктуре террора. Мы уничтожали подземные тоннели, которые пользовались для контрабанды оружия, чтобы содержать там израильских заложников и так далее. К сожалению, нам не удалось освободить всех заложников и около 100 человек до сих пор находятся в руках "ХАМАС". Но мы не закончим эту операцию, пока не освободим всех израильских заложников.

Что касается севера Израиля, то там угроза гораздо более серьезная. Это 100-тысячная террористическая армия "Хезболлы", хорошо вооруженная, хорошо обученная, которая готовилась к противостоянию с Израилем многие годы. Поэтому это не так-то просто одержать военную победу и уничтожить "Хезболлу". И мы говорим о том, чтобы прежде всего уничтожить угрозу северной части Израиля со стороны "Хезболлы".

Надеемся, что для этого не потребуется широкомасштабная операция, а можно будет это сделать в рамках ограниченной операции. По крайней мере, такие наши планы на данный момент.

— Вы сказали, что эти группировки поддерживаются Ираном. Но мы знаем, что Иран поддерживает Россию, идет серьезное сотрудничество. То есть, эти группировки Кремль тоже финансирует? Вам что-нибудь известно об этом?

— Нам неизвестно о прямой поддержке со стороны России. Но очень беспокоят связи между Ираном и Россией, особенно в военной сфере. Мы об этом говорим открыто, мы считаем, что такое сотрудничество представляет безусловную опасность для Израиля.

— Операция с подрывом заминированных пейджеров была одной из самых громких. Известно ли вам, сколько времени понадобилось для ее подготовки?

— Я вам хочу напомнить, что Израиль не взял на себя ответственность за эту операцию, так что комментировать я не берусь. Знаете, пейджеры взрываются сами, такое бывает.

— Какова реальная возможная роль США в операции в Ливане? Они только сбивают ракеты или их военные воюют бок о бок с израильскими солдатами?

— Мне неизвестно о какой-то роли Соединенных Штатов, кроме действительно той помощи, которую они нам оказали, когда сбивали ракеты, летевшие из Ирана.

— Известно ли вам о сотрудничестве израильских спецслужб с украинскими по Ирану?

— Я не могу прибегать к подробностям, могу только сказать, что у нас есть общий интерес. Это сдерживание Ирана и ослабление иранской агрессии, направленной и на Израиль и на Украину сегодня. Поэтому у нас есть контакты с украинской стороной, а других подробностей я сообщить не могу.

— Иранские ракеты и дроны постоянно обстреливают Украину. У Израиля есть мощности для уничтожения производства на территории Ирана, а также ядерной инфраструктуры?

— У Израиля есть серьезные военные возможности, и мы их время от времени демонстрируем. Но сказать вам, каким будет ответ со стороны Израиля на последний обстрел Ирана, я не могу. Я думаю, что мы все скоро узнаем.

— Российские медиа пишут, что Ливан попросил помощи у России. Тем временем Кремль уже осудил нападение Израиля. Вы прогнозируете введение русских войск в Ливан?

— Российские войска находятся в Сирии. И именно с этим связано то, что у нас в свое время был открыт канал коммуникации с Россией по военным вопросам из-за действий в Сирии.

Что касается Ливана, мне ничего не известно о планах России.

— Если это случится, Израиль разорвет дипломатические связи с Россией?

— Это абсолютно гипотетический вопрос, нет смысла отвечать на него сейчас.

— Может ли сближение между Ираном и РФ привести к более тесным контактам Израиля с Украиной? Можем ли рассчитывать на какую-нибудь еще более существенную помощь?

— У нас есть хорошие связи с Украиной, все вопросы мы обсуждаем, обсуждают наши лидеры. Недавно был телефонный разговор между президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

— То есть какие-то возможные и другие планы пока не обсуждались?

– Мне неизвестно ничего об этом.

— Что ждет Тегеран?

Я очень надеюсь, что Тегеран ждет светлое будущее без нынешнего режима, поддерживающего террор во всем мире, который угрожает не только Израилю, он угрожает очень многим странам и многим во всем мире. Поэтому я считаю, что этот режим должен прекратить свое существование. И я очень надеюсь на здравый смысл иранского народа, который, думаю, понимает, что этот режим ведет их страну в никуда и превратил уже их страну в государство-изгоя.

Поэтому в Израиле мы очень надеемся на внутренние изменения в Иране. И я уверен, что они хорошо отразятся на ситуации не только на Ближнем Востоке, а вообще во всем мире.

— Третья мировая уже началась?

— Это скорее философский вопрос, вопрос мировоззрения. Я воздержусь от ответа на этот вопрос, потому что могут быть разные мнения на этот счет. И, к сожалению, опыт показывает, что всегда может быть еще хуже. Поэтому я бы не стал пользоваться такими формулировками, как Третья мировая война. Но ситуация нестабильна и, к сожалению, есть потенциал к ухудшению.