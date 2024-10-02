Щоб Україну так захищали: в Конгресі республіканці атакували Байдена через Іран

Від Байдена вимагають запровадити нові санкції проти Ірану та збільшити військову допомогу Ізраїлю

У Конгресі США лідери Республіканської партії атакували чинного президента Джозефа Байдена через іранський ракетний удар по Ізраїлю. Республіканці вимагають від Байдена вдатися до рішучих дій, щоб послабити військові можливості як Ірану, так і його "проксі".

Про це повідомляє американське видання The Hill. За даними газети, в обох палатах тиснуть на Байдена, щоб він запровадив нові санкції проти Ірану та збільшив військову допомогу Ізраїлю.

"Адміністрація Байдена неодноразово погрожувала Ірану "серйозними наслідками" за його кампанію терору проти Ізраїлю і Сполучених Штатів, але не спромоглася на них. Вона пообіцяла "залізну" підтримку Ізраїлю, але тільки для того, щоб насправді утриматися від допомоги у сфері безпеки, яка надала б цій обіцянці бодай якусь вагу", – заявив лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл.

Аналогічну заяву зробив відомий республіканець-трампіст, спікер Палати представників Майк Джонсон. Він розкритикував дії Байдена, назвавши їх "лицемірством".

"Це лицемірство з боку адміністрації – висловлювати підтримку обороні Ізраїлю, продовжуючи при цьому умиротворяти іранський режим мільярдами чи сотнями мільярдів доларів – у вигляді пом'якшення санкцій… потрібна кампанія максимального тиску на Іран та його поплічників-терористів", – заявив він.

Як повідомлялося раніше, Ізраїль розпочав військову операцію проти Лівану, розпочавши новий етап конфлікту у регіоні. На тлі цього президент Ірану Масуд Пезешкіан попередив про можливі "незворотні наслідки" залучення його країни до конфлікту. Він також звинуватив Ізраїль у спробі спровокувати повномасштабну війну на Близькому Сході.

Під час іранської ракетної атаки на Ізраїль ввечері 1 жовтня протиповітряна оборона країни збила велику кількість ракет. Загалом кількість випущених ракет оцінили у 180 одиниць – у два рази меншу, ніж заявлялося спочатку.