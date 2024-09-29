Вслід за Насраллою Ізраїль ліквідував головного командира Хезболли: хто такий Набіль Каук і чим він займався

За останній період було ліквідовано 8 з 9 командирів Хезболли

Ізраїль продовжує завдавати потужних ударів по угрупованню Хезболла в Лівані. Після ліквідації лідера організації Сайєда Хасана Насралли ізраїльські військові не зупинилися і знищили ще одного високопоставленого члена Хезболли. Цього разу жертвою став Набіль Каук, впливовий діяч угруповання. Ізраїльська армія також атакувала десятки об'єктів Хезболли на території Лівану.

29 вересня ізраїльські військово-повітряні сили завдали масованого удару по цілях Хезболли в Лівані. Серед знищених об'єктів — пускові установки, спрямовані на територію Ізраїлю, склади зі зброєю та інша інфраструктура терористичного угруповання. Під час цієї операції було ліквідовано Набіля Каука, одного з лідерів Хезболли, пише Reuters.

Ліквідація Набіля Каука: що відомо

Втрата Каука стала черговим ударом для Хезболли після вбивства Сайєда Хасана Насралли. Хоча офіційного підтвердження смерті Каука від Хезболли поки не надійшло, прихильники організації вже поширюють в соціальних мережах траурні повідомлення.

За інформацією The Тimes of Іndia, Набіль Каук був високопоставленим командиром Хезболли, обіймав посаду заступника голови Центральної Ради та брав участь у військових операціях бойовиків з 1980 років. У 2020 році США запровадили проти нього санкції через його злочинну діяльність на півдні Лівану.

Набіль Каук

Ізраїльські військові також повідомили про перехоплення ракети, випущеної з району Червоного моря в напрямку Ізраїлю. Крім того, вісім снарядів, запущених з території Лівану, впали на відкритих ділянках Ізраїлю.

Ліквідація Насралли 27 вересня стала серйозним ударом для Хезболли та Ірану. Насралла був впливовим союзником Тегерану, який зробив значний внесок у розбудову мережі проіранських угруповань на Близькому Сході. Через втрату лідера Хезболла заявила про продовження боротьби проти Ізраїлю. Зокрема, вранці 29 вересня бойовики угруповання здійснили черговий ракетний обстріл ізраїльської території.

Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило про загибель 33 осіб внаслідок ізраїльських ударів 28 вересня. За останні два тижні жертвами атак Ізраїлю в Лівані стали понад 1000 осіб, ще понад 6000 отримали поранення. При цьому не уточнюється співвідношення цивільних і бойовиків серед загиблих та поранених. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ліквідація Насралли була необхідним кроком для зміни балансу сил в регіоні на довгі роки.

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Ізраїль проник в Хезболлу значно глибше, ніж очікувалось

Як пише Reuters, вбивство Насралли виявило серйозні проблеми в системі безпеки Хезболли. Ізраїль зумів проникнути глибоко в структуру організації, що дозволило знищити важливі об'єкти та ліквідувати ключових лідерів. Зокрема, було вбито половину керівної ради Хезболли та знищено вище військове командування.

Ізраїльські спецслужби витратили 20 років на розвідувальну роботу проти Хезболли. Це дозволило їм завдати удару по Насраллі в той момент, коли вони вважали за потрібне. Лідер Хезболли тривалий час уникав публічних появ після війни 2006 року, обмежував свої пересування та контакти. Однак це не врятувало його від ліквідації.

Джерела, близькі до служби безпеки Хезболли, вважають, що вбивство Насралли свідчить про наявність інформаторів Ізраїлю в найближчому оточенні лідера організації. Після вибухів пейджерів 17 вересня Насралла став ще обережнішим, але це не допомогло.

Президент США Джо Байден назвав ліквідацію Насралли "мірою справедливості". Він також підтвердив повну підтримку права Ізраїлю на самозахист від підтримуваних Іраном угруповань.

Нагадаємо, в Ізраїлі заявляли, що завдали удару по Насраллі, скинувши бомби на підземну штаб-квартиру під житловим будинком на півдні Бейрута. Експерти називають це серйозним ударом і провалом розвідки для Хезболли.

За даними ізраїльських військових, цього року було ліквідовано вісім із дев'яти найвищих військових командирів Хезболли. Ці командири очолювали різні підрозділи організації, починаючи ракетним дивізіоном і закінчуючи елітним підрозділом Radwan.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що в Ірані захвилювались після ударів Ізраїлю по Хезболлі. Президент Ірану Масуд Пезешкіан зробив гучну заяву, попереджаючи про можливі "незворотні наслідки" втягнення його країни у конфлікт.