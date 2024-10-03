Ізраїль завдав удару по єдиній авіабазі РФ у Сирії: там могла бути зброя для "Хезболли" — BILD

Російське ППО РФ намагалося збити ракети, що наближаються

Ізраїль найімовірніше завдав удару по російській авіабазі Хмеймім у Сирії. Це було зроблено для того, як припускають журналісти, щоб знищити призначену для "Хезболли" зброю.

Атаку було здійснено через деякий час після того, як на авіабазу прибув іранський літак Qeshm Fars Air. Про це повідомляє BILD із посиланням на власні джерела.

"Минулої ночі поряд з єдиною російською авіабазою в Сирії пролунала серія сильних вибухів. Імовірно, Ізраїль таким чином знищив партію зброї, яку збиралися доставити з Ірану терористам "Хезболли" через російську базу", — йдеться у повідомленні.

Ізраїль за допомогою авіаударів вже багато років намагається порушити постачання зброї "Хезболлі" через територію Сирії. Не зважаючи на це, до моменту недавніх "прильотів" російська військова авіабаза не була метою атак.

Цікаво, що базу РФ у Хмеймім розбомбив Ізраїль через деякий час після прибуття на неї іранського літака Qeshm Fars Air.

"Причиною нападів став вантаж, який він перевозив під виглядом гуманітарної допомоги для ліванців", — додав співрозмовник BILD.

За іншими даними, іранську зброю було знищено за 700 метрів від російської бази, де вона зберігалася після доставки іранським літаком. Якщо відштовхуватися від цих даних, то Росія марно намагалася збити ізраїльські ракети, що наближалися до її бази.

Нагадаємо, Іран вкотре заявив про своє право на помсту Ізраїлю після ліквідації лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії. Водночас, як стверджують у Тегерані, вони намагаються уникнути загострення конфлікту на Близькому Сході.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Іран здійснив запуск ракет по Ізраїлю. Це відбувається на тлі початку ізраїльської наземної операції проти радикального руху "Хезболла" у Лівані.