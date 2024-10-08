Північна Корея будує атомний підводний човен? Що помітили військові

Будівництво, ймовірно, все ще знаходиться на ранній стадії

Південнокорейські військові виявили часткові ознаки того, що Північна Корея нібито розпочала будівництво можливого атомного підводного човна. Проте ядерний реактор та інші ключові компоненти для такого підводного човна ще придбано не було.

Такі дані викладено у доповіді Агентства військової розвідки Південної Кореї, спрямованій депутату Кан Де Сіку з правлячої Партії народної влади. Про це пише південнокорейська інформаційна агенція Yonhap.

Місцевий військовий чиновник повідомив, що було помічено будівництво Північної Кореї підводного човна, який за своїми розмірами перевершує існуючі судна, у північно-східному районі Сінпо, де розташовані об’єкти, пов’язані з підводними човнами.

Ще в 2021 році Кім Чен Ин на з’їзді правлячої партії оглянув проект з будівництва атомного підводного човна, пообіцявши розробити такий підводний човен серед інших сучасних систем озброєння.

"Оскільки будівництво все ще знаходиться на ранній стадії, необхідне додаткове підтвердження того, чи працюватиме він на атомній енергії", — йдеться в повідомленні.

Також у матеріалі вказують, що військові КНДР нібито розглядають можливість використання атомної енергії на судні через його розмір. Але, за оцінками, Північна Корея ще не придбала ядерного реактора та інших ключових компонентів для такого підводного човна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що північнокорейський режим вже передав російським військовим півтора мільйони снарядів, проте є важливий нюанс не на користь РФ.