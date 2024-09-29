Вбиватимуть за джинси, сонцезахисні окуляри і не тільки: Північна Корея розширила список "смертельних" злочинів

За порушення громадянам КНДР загрожують й інші суворі покарання

У Північній Кореї розширили список злочинів, які караються смертною карою. Тепер він міститиме не 11, а 16 пунктів.

Серед нових правопорушень, за які передбачено покарання у вигляді розстрілу, до нових кодексів включено: антидержавну пропаганду та агітацію, незаконне виготовлення та незаконне використання зброї, пише Fox News. Відповідно до звіту Корейського інституту національного об’єднання (KINU), юридичні зміни були кодифіковані за допомогою кількох поправок у період з травня 2022 року по грудень 2023 року.

У 2020 році був ухвалений закон, згідно з яким споживання та розповсюдження південнокорейських медіа карається смертю за їхні "реакційні" та "контрреволюційні" асоціації. Інша "реакційна" поведінка, яка вимагає покарання, як повідомляється, включає носіння білих весільних суконь, синіх джинсів або сонцезахисних окулярів. Стверджується, що сленгові терміни з Південної Кореї також заборонені в письмовому спілкуванні.

Окрім смертної кари інші суворі покарання за поведінку, яка вважається антисоціальною, включають табори та примусове перевиховання. Посилення кримінального кодексу має на меті посилити контроль режиму Кім Чен Ина над населенням.

Раніше цього місяця Північна Корея пообіцяла вдосконалити свої розробки зброї та зміцнити свій ядерний потенціал. Кім Чен Ин зробив такі заяви на державному заході з нагоди 76-ї річниці утворення країни.

"Очевидний висновок полягає в тому, що ядерна сила КНДР і позиція, здатна правильно її використовувати для забезпечення права держави на безпеку в будь-який час, повинні бути більш ретельно вдосконалені", — сказав диктатор.

Нагадаємо, у Північній Кореї заявили, що військова допомога США Україні вартістю 8 мільярдів доларів є "неймовірною помилкою". Там назвали це "грою з вогнем" проти Росії.