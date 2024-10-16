Військові КНДР в Україні: у ISW розкрили справжню мету Путіна

Аналітики не мають підтвердження участі військових КНДР у війні РФ проти нашої країни

Росія формує "особливий бурятський батальйон" на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади, який складається з громадян Північної Кореї. Ймовірно, використовуючи корейців у війні проти України, РФ намагається уникнути нової мобілізації.

"Кремль, ймовірно, використовує положення угоди про "взаємну оборону", щоб надати юридичне обґрунтування розгортанню північнокорейських солдатів у зоні бойових дій в Росії у відповідь на вторгнення ЗСУ в Курську область. Нещодавно з'явилися повідомлення про те, що невеликий контингент північнокорейських військовослужбовців діяв поблизу окупованого Донецька", — пише Американський інститут вивчення війни (ISW).

Разом із тим, аналітики зазначили, що не мають підтвердження інформації щодо створення Росією батальйону з 3 тисяч громадян КНДР для проведення військових операції у Курській області. Проте президент Росії Володимир Путін 14 жовтня вніс на ратифікацію у Держдуму РФ текст договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю, який обидві країни підписали в червні 2024 року, нагадали в Інституті.

На думку аналітиків, готовність Кремля укласти угоду про взаємну оборону з КНДР свідчить про те, що Путін продовжує покладатися на альтернативні шляхи формування Збройних сил. Таким чином він намагається уникнути оголошення часткової або загальної мобілізації.

Зазначається, що Путін продовжує надавати перевагу добровольчим формуванням за гроші, щоб уникнути внутрішніх наслідків проведення загальної мобілізації в суспільстві або чергової хвилі часткової мобілізації. Проте з початком Курської операції ЗСУ це стало проблематичним, адже росіяни мають більшу потребу у живій силі через необхідність захищати абсолютно новий фронт всередині самої Росії.

"Путін, схоже, більш охоче приймає північнокорейський персонал до російської армії та вдається до інших зусиль з формування нерегулярних сил, ніж закликає до ширшої мобілізації, щоб реально вирішити бойову ситуацію на театрі військових дій", — резюмували у ISW.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відреагували у США на інформацію про залучення Росією військових КНДР у війні проти України. Щодо цього висловилися спікер Державного департаменту Метью Міллер, координатор Ради національної безпеки Джон Кірбі та представник Ради нацбезпеки Шон Саветт.