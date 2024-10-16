НАТО не може гарантувати безпеку всій Україні? Нардеп про деталі можливої угоди з альянсом

Ця угода не стосуватиметься окупованих регіонів

Україна може підписати безпекову угоду з НАТО щодо захисту певної частини території країни. Така інформація з'явилася на тлі тривалих дискусій щодо майбутнього членства України в Альянсі.

Ця угода не стосуватиметься окупованих регіонів. Про можливість такого сценарію повідомив народний депутат України Юрій Камельчук в ефірі телеканалу "Київ 24".

Камельчук зазначив, що це питання потребує серйозного обговорення. "Багатьох турбує питання: ми всією територією України можемо кудись вступити чи не всією. Цей момент потребує не просто суспільного обговорення і схвалення, а й потребує глибокого розуміння, що буде далі", — сказав депутат.

За його словами, ситуація в Україні дуже складна через величину фронту та кількість військової сили, спрямованої проти України з боку Росії. Тому він припускає можливість поступового вступу до НАТО.

Депутат наголосив, що не йдеться про зміну кордонів України. "Але може бути підписана безпекова угода, яка передбачає захист на якісь визначені території", — підкреслив Камельчук.

Нагадаємо, що нещодавно Юрій Камельчук заявив про вихід з партії "Слуга народу". Причиною стало перейменування міста Червонограда, звідки він родом. "Комітет проігнорував моє прохання про те, щоб виключити з постанови, яка була проголосована нещодавно, про перейменування назви міста Червонограда і продовжити це обговорення", — пояснив депутат.

Попри вихід з партії, Камельчук продовжить працювати у фракції, в Комітеті енергетики та делегації України до ПАРЄ. Він пояснив своє рішення розбіжностями в поглядах з партією "Слуга Народу".

Раніше "Телеграф" писав, що Україна хоче отримати запрошення в НАТО, поки Байден не пішов з посади. Про це заявила Наталія Галібаренко, посол України в НАТО.