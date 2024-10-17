"Він відчуває запах жертви": в Раді розповіли, чому запрошення України до НАТО не зупинить Путіна

РФ вже об'єднується з іншими країнами

Можливе запрошення України до НАТО не зупинить президента Росії Володимира Путіна. Він робить все можливе для знищення українців.

Про це в ефірі КИЇВ24 повідомила народна депутатка від партії "Європейська солідарність" Ніна Южаніна. На її думку, російський диктатор використовує час на свою користь.

"Є великі сумнів, що запрошення (України до НАТО. — Ред.) може зіграти якусь роль, налякати чи то зробити ситуацію безповоротною. Тобто, якщо Путні зрозуміє — все ми (Україна. — Ред.) будемо членами НАТО, і колись п'ята стаття статуту Альянсу буде поширюватися на нас, і він має це розуміти. Але він не зупиниться сьогодні. Він у тій стадії, коли відчуває запах жертви і робить все можливе для знищення українців. Оце найстрашніше, що його нічого зараз не зупиняє", — сказала Южаніна.

Нардепка наголосила, що поки Україна набирає обертів, Путін використовує час на свою користь. Зокрема, за її словами, Росія об'єднується з країнами, які йому дуже допомагають у збройній агресії проти України.

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський, виступаючи на пресконференції у Брюсселі розповів, що під час розмови з кандидатом в президенти США Дональдом Трампом сказав останньому, що Україна або має стати членом НАТО, або повинна мати ядерну зброю. Український лідер згадав про Будапештський меморандум, коли Україна відмовилася від ядерної зброї.

"У розмові з Дональдом Трампом я йому сказав: у нас виходить так, який же вихід? Або у України буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якийсь Альянс. Окрім НАТО на сьогодні ми не знаємо дієві альянси. Країни НАТО сьогодні не у війні. Країни НАТО не воюють. В країнах НАТО люди всі живі… І тому ми й обираємо НАТО, а не ядерну зброю. Ми обираємо НАТО. І я вважаю, що мене почув Дональд Трамп. Він сказав: у вас справедливі аргументи", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, 17 жовтня Зеленський презентував у Брюсселі основні пункти Плану перемоги. Зокрема, він передбачає запрошення України до вступу в НАТО.