Україна стане 33-м або 34-м членом НАТО: Рютте озвучив чіткий сигнал

Вступ України до НАТО — це вже вирішена справа

Україна може стати 33-м або 34-м членом НАТО. Такі перспективи окреслив новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Голова Північноатлантичного альянсу підкреслив, що вступ України до НАТО — це вже вирішена справа. Таку заяву він зробив, прибувши на зустріч міністрів оборони країн-членів у Брюсселі, передає "Європейська правда".

Генсек зазначив, що на цей момент Україна може стати 33-м членом Альянсу, хоча не виключено, що хтось може приєднатися раніше. "Україна буде членом НАТО у майбутньому. Це те, що ми вирішили у Вашингтоні. Зараз питання полягає в хронології цього процесу", — наголосив Рютте.

Заява генсека пролунала наступного дня після того, як президент України Володимир Зеленський представив свій План перемоги. Одним із ключових пунктів цього плану є отримання запрошення на вступ до НАТО.

Рютте утримався від коментарів щодо того, чи стали країни Альянсу більш прихильними до ідеї надання такого запрошення Україні. Натомість він зосередив увагу на поточних зусиллях союзників.

"На цей час ми концентруємося на діях, які прокладають шлях до членства України в НАТО", — пояснив генеральний секретар.

Він також додав, що наразі неможливо назвати конкретну дату вступу України до Альянсу. Проте Рютте запевнив, що робота над усіма напрямками, необхідними для членства, активно ведеться.

"Ми не можемо зараз відповісти на питання "Коли?". Але ми працюємо над усіма аспектами, щоб Україна дійсно одного дня стала членом НАТО", — підкреслив Марк Рютте.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чи підтримують в НАТО План перемоги Зеленського. Генсек Альянсу Марк Рютте заявив, що поки не готовий казати про повну підтримку.