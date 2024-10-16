Зеленський у Раді представив "План перемоги": головне (оновлено)

"План перемоги" має працювати для того, щоб прокласти міст у другий саміт світу, щоб поставити крапку у війні

Президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній раді 16 жовтня та представив "План перемоги" парламентарям. Він озвучив основні пункти своєї стратегії.

Відповідне відео з’явилося на сторінці глави держави у Facebook. Виступ президента транслюють у прямому ефірі.

Володимир Зеленський зазначив, що план складається з 5 пунктів та 3 таємних додатків. На його думку, якщо все піде за планом, війну можна буде завершити до кінця наступного року.

Основні пункти:

Перший – запрошення України до НАТО вже зараз.

– запрошення України до НАТО вже зараз. Другий – оборона. Цей пункт включає операції у певних місцях, щоб не допустити буферних зон на території України; висновок ППО, спільне з партнерами збивання російської авіації, розширення використання українських дронів і ракет тощо.

– оборона. Цей пункт включає операції у певних місцях, щоб не допустити буферних зон на території України; висновок ППО, спільне з партнерами збивання російської авіації, розширення використання українських дронів і ракет тощо. Третій – стримування. "Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, якого буде достатньо для захисту України від будь-якої військової загрози Росії".

– стримування. "Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, якого буде достатньо для захисту України від будь-якої військової загрози Росії". Четвертий – економічний пункт. Стратегічно-економічного потенціалу України та посилення санкцій. Йдеться про розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення санкцій.

– економічний пункт. Стратегічно-економічного потенціалу України та посилення санкцій. Йдеться про розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення санкцій. П’ятий – "Після війни ми матимемо один із найдосвідченіших військових контингентів. Люди, які мають військовий досвід, досвід роботи з міжнародною зброєю. Це гарантія безпеки в Європі. Це гідна місія для наших героїв".

Основні тези:

Росія має пограти. Це не заморозка, це не торгівля суверенітетом, ми маємо реалізувати план перемоги та змусити Росію бути на саміті світу.

Це залежить від партнерів. Росія не шукає чесного світу. Путін хоче лише війни. Ми повинні змінити обставини, щоб війна закінчилася безвідносно тим, що хоче путін

Україна 2 роки тому запропонувала формулу світу, ми повели успішні саміти світу. Але Росія поки що ухиляється від чесної дипломатії та кидає ультиматуми.

Наші воїни гарантують, що жодні ультиматуми Росії нічого не варті.

План перемоги має працювати для того, щоб прокласти міст у другий саміт світу, щоб поставити крапку у війні.

Якщо план підтримають, ми можемо завершити війну пізніше наступного року.

Наші воїни гарантують, що жодні ультиматуми Росії нічого не варті.

Якщо ми та партнери не посилимося зараз, то Путін суттєво посилиться наступного року, щоб назавжди відкинути дипломатію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що "План перемоги" представлять не повністю. Низка елементів та моментів плану залишиться закритою від звичайних українців.