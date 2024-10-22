"Пряник" проти "батога": навіщо Кім Чен Ин втручається у війну в Україні і як вгамувати Північну Корею

Пхеньян десятиліттями живе під санкціями і використовує "хитру дипломатію"

Світова спільнота поки не має дієвих і ефективних механізмів впливу на Північну Корею та обмеження її військового співробітництва з Росію, котра розв’язала повномасштабну війну проти України. А тим часом Пхеньян у власних геополітичних цілях використовує таку співпрацю.

Про це головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко розповіла в ефірі YouTube каналу Telegraf UA.

— То може бути "пряник" чи "батіг" у вигляді шантажу. Однак це все на Північну Корею навряд чи зможе вплинути адекватним чином, щоб ми могли реалізувати наші інтереси. Північна Корея — це держава, яка десятиліттями живе під санкціями, тому [новими] санкціями чи обмеженнями їх не налякати. Вони абсолютно спокійно торгують на "чорному" ринку озброєння і виживають за рахунок Росії. Тож знайти переконливі інструменти тиску дуже важко, — каже експерт.

На її думку, очолювана диктатором Кім Чн Ином КНДР вдається до співпраці з путінською РФ, щоб реалізувати свої тактичні інтереси.

— В обмін на постачання озброєння чи людських ресурсів вона отримує від Росії не тільки валюту і плюс-мінус зовнішньоекономічний розвиток, енергоресурси та продовольство, а й можливість хоча б на якийсь відсоток зменшити свою шалену катастрофічну залежність від Китаю, — пояснює Аліна Гриценко.

Вона каже, що альянсом з РФ, коли дві ядерні держави ніби обмінялися обіцянками воювати на боці одна одної у разі конфлікту, КНДР намагається використати Росію як інструмент тиску на регіональні держави і США в тому числі, щоб Північну Корею запросили за стіл переговорів про ситуацію з ядерним озброєнням на Корейському півострові.

— Північна Корея на прикладі російсько-української війни зрозуміла, що ядерна зброя — це найважливіший козир, який допоможе уберегтися від зовнішньої інтервенції. Україна свого часу під гарантії відмовилася від ядерного арсеналу, а потім від "гаранта безпеки" отримала повномасштабну війну. Тому КНДР відмовляється від переговорів щодо відмови від ядерної зброї, але це не означає, що Північну Корею не вдасться переконати скоротити [ядерний] арсенал або обмежити його якісний розвиток тощо, — вважає головний консультант НІСД.

Вона вважає, що КНДР використовує "хитру дипломатію", щоб змусити регіональні країни запросити її за стіл переговорів і обговорити умови подальшого співіснування з нею.

— При цьому Пхеньяну дуже важливо, аби міжнародна спільнота все ж таки визнала його ядерний статус, — підсумувала Аліна Гриценко.

Нагадаємо, телеграф писав, що США та Південна Корея б'ють на сполох через занадто тісну дружбу диктаторів РФ та КНДР.