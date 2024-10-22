"Пряник" против "кнута": зачем Ким Чен Ын ввязывается в войну в Украине и как унять Северную Корею

Пхеньян десятилетиями живет под санкциями и использует "хитрую дипломатию"

Мировое сообщество пока не имеет действенных и эффективных механизмов влияния на Северную Корею и ограничения ее военного сотрудничества с Россией, развязавшей полномасштабную войну против Украины. Тем временем Пхеньян в собственных геополитических целях использует такое сотрудничество.

Об этом главный консультант Национального института стратегических исследований Алина Гриценко рассказала в эфире YouTube каналу Telegraf UA.

— Это может быть "пряник" или "кнут" в виде шантажа. Однако все это на Северную Корею вряд ли сможет повлиять адекватным образом, чтобы мы могли реализовать наши интересы. Северная Корея — это государство, живущее десятилетиями под санкциями, поэтому [новыми] санкциями или ограничениями их не испугать. Они совершенно спокойно торгуют на "черном рынке" вооружения и выживают за счет России. Так что найти убедительные инструменты давления очень трудно, — говорит эксперт.

По ее мнению, возглавляемая диктатором Ким Чен Ыном КНДР прибегает к сотрудничеству с путинской РФ, чтобы реализовать свои тактические интересы.

— В обмен на поставку вооружения или человеческих ресурсов она получает от России не только валюту и плюс-минус внешнеэкономическое развитие, энергоресурсы и продовольствие, но и возможность хотя бы на какой-то процент уменьшить свою безумную катастрофическую зависимость от Китая, — объясняет Алина Гриценко.

Она говорит, что альянсом с РФ, когда два ядерных государства якобы обменялись обещаниями воевать на стороне друг друга в случае конфликта, КНДР пытается использовать Россию как инструмент давления на региональные государства и США в том числе, чтобы Северную Корею пригласили за стол переговоров о ситуации с ядерным вооружением на Корейском полуострове.

— Северная Корея на примере российско-украинской войны поняла, что ядерное оружие — важнейший козырь, который поможет уберечься от внешней интервенции. Украина в свое время под гарантии отказалась от ядерного арсенала, а затем от "гаранта безопасности" получила полномасштабную войну. Поэтому КНДР отказывается от переговоров по поводу отказа от ядерного оружия, но это не означает, что Северной Корее не удастся убедить сократить [ядерный] арсенал или ограничить его качественное развитие и тому подобное, — считает главный консультант НИСИ.

Она считает, что КНДР использует "хитрую дипломатию", чтобы заставить региональные страны пригласить ее за стол переговоров и обсудить условия дальнейшего сосуществования с ней.

— При этом Пхеньяну очень важно, чтобы международное сообщество все же признало его ядерный статус, — подытожила Алина Гриценко.

Напомним, "Иелеграф" писал, что США и Южная Корея бьют тревогу из-за слишком тесной дружбы диктаторов РФ и КНДР.