Росія більше не отримуватиме від Туреччини комплектуючі для зброї: ЗМІ назвали причину

Раніше неодноразово повідомлялося про західні деталі в російських ракетах та дронах

Туреччина таємно заборонила експорт до Росії американських товарів військового призначення. Це сталося після того, як Вашингтон попередив Анкару про можливі "наслідки".

Про це пише Financial Times із посиланням на трьох осіб, які безпосередньо знайомі з цим питанням. За даними видання, останніми тижнями Анкара скоригувала роботу своєї митної системи, щоб заблокувати експорт понад 40 категорій товарів американського походження, які Вашингтон і його західні союзники вважають життєво важливими для воєнних дій РФ в Україні.

FT зазначає, що електронна митна система Туреччини більше не дозволяє експортерам відправити партії так званих "товарів для поля бою" до Росії. Постачання до РФ подібних товарів походженням з ЄС були заблоковані раніше.

Обмеження стосуються цивільних комплектуючих, таких як мікрочипи та системи дистанційного керування, які, за словами західних союзників, використовуються в зброї. Один зі співрозмовників видання підкреслив, що перелік таких товарів не був публічно оголошений через "політичну делікатність".

Заборонені товари взяті зі списку 50 "високопріоритетних" товарів західного виробництва, які США, Великобританія, ЄС і Японія визначили як ключові для російського імпорту для її збройової промисловості. Вони включають передову електроніку, яка регулярно з’являється в ракетах і безпілотниках, збитих в Україні, наприклад, процесори та карти пам’яті, а також верстати та інше обладнання, яке використовується для виробництва зброї.

Помічник міністра торгівлі США Метью Аксельрод, який керує зусиллями США, спрямованими на те, щоб не допустити потрапляння конфіденційних технологій у руки ворогів Америки, у серпні зустрівся з турецькими чиновниками та керівниками в Анкарі та Стамбулі. Тоді він попередив, що Туреччина зіткнеться з "наслідками", якщо не вживе заходів для припинення угод з Росією щодо таких товарів.

"Ми віримо, що турецький уряд почув і розуміє наші занепокоєння. Ми оптимістично налаштовані й побачимо розширення співпраці", — сказав Аксельрод FT у відповідь на запитання щодо ознак того, що Туреччина відходить від торгівлі такими товарами.

Нагадаємо, у перших комплектаціях "шахедів" були навіть українські елементи. Військовий експерт Петро Черник пояснив, як це стало можливим.