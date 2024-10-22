Россия больше не будет получать от Турции комплектующие для оружия: СМИ назвали причину

Ранее неоднократно сообщалось о западных деталях в российских ракетах и дронах

Турция тайно запретила экспорт в Россию американских товаров военного назначения. Это произошло после того, как Вашингтон предупредил Анкару о возможных "последствиях".

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на трех человек, непосредственно знакомых с этим вопросом. По данным издания, в последние недели Анкара скорректировала работу своей таможенной системы, чтобы заблокировать экспорт более 40 категорий товаров американского происхождения, которые Вашингтон и его западные союзники считают жизненно важными для военных действий РФ в Украине.

FT отмечает, что электронная таможенная система Турции больше не позволяет экспортерам отправить партии так называемых "товаров для поля боя" в Россию. Экспорт в РФ подобных товаров происхождением из ЕС был заблокирован ранее.

Ограничения касаются гражданских комплектующих, таких как микрочипы и дистанционные системы, которые, по словам западных союзников, используются в оружии. Один из собеседников издания подчеркнул, что перечень таких товаров не был публично объявлен из-за "политической деликатности".

Запрещенные товары взяты из списка 50 "высокоприоритетных" товаров западного производства, которые США, Великобритания, ЕС и Япония определили как ключевые для российского импорта для ее оружейной промышленности. Они включают в себя передовую электронику, которая регулярно появляется в ракетах и беспилотниках, сбитых в Украине, например, процессоры и карты памяти, а также станки и другое оборудование, используемое для производства оружия.

Помощник министра торговли США Мэтью Аксельрод, руководящий усилиями США, направленными на то, чтобы не допустить попадания конфиденциальных технологий в руки врагов Америки, в августе встретился с турецкими чиновниками и руководителями в Анкаре и Стамбуле. Тогда он предупредил, что Турция столкнется с "последствиями", если не примет меры для прекращения соглашений с Россией по поводу таких товаров.

"Мы верим, что турецкое правительство услышало и понимает наши беспокойства. Мы оптимистично настроены и увидим расширение сотрудничества", — сказал Аксельрод FT в ответ на вопрос о признаках того, что Турция отходит от торговли такими товарами.

Напомним, в первых комплектациях "шахедов" были даже украинские элементы. Военный эксперт Петр Черник объяснил, как это стало возможным.