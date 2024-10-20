Дрони атакували найбільший завод із виробництва вибухівки в Росії: у СБУ розкрили деталі

Відстань від українського кордону до російського заводу складає 900 км

У ніч на 20 жовтня дрони Служби безпеки України, Сил оборони та Головного управління розвідки вразили найбільший у Росії завод ім. Свердлова з виробництва вибухових речовин, розташованого в Дзержинську. На ньому виробляють авіабомби, артснаряди та інше.

Про це "Телеграфу" стало відомо від джерел у СБУ. Зазначається, що робота над урізанням військових здібностей ворога продовжуватиметься й надалі.

"Цієї ночі дрони СБУ, ССО і ГУР вдарили по заводу імені Свердлова в місті Дзержинськ Нижньогородської області. Він є складовою російського ВПК і знаходиться під санкціями країн ЄС і США, оскільки продукція заводу використовується для ведення війни в Україні", — йдеться у повідомленні.

Джерело каже, що на цьому заводі виробляють вибухові речовини, авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, у тому числі КАБ, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів ППО.

Відстань від українського кордону до російського заводу складає 900 км. Після атаки БПЛА по заводу росіяни всю ніч писали в соціальних мережах про прильоти, страшні "бавовни", і намагалися зрозуміти, що відбувається.

"СБУ відпрацювала над посиленням санкції проти заводу Свердлова. До економічних санкцій ми додали дрон, який дає моментальний ефект. Робота над урізанням військових здібностей ворога триватиме і далі", — повідомило поінформоване джерело.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 19 жовтня в російському Брянську дрони атакували оборонний завод "Кремний Ел", що випускає мікроелектроніку для військової техніки.