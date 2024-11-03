Вирішить багато проблем: чим Росія відплатить Кім Чен Ину за солдатів

Війська КНДР Росії не обійшлися безкоштовно

Північна Корея відправила війська до Росії, чим допоможе їй у війні проти України. Однак Пхеньян зробив це не просто так, а його вигода може виявитися більш значною, ніж вважалося.

Про це пише The Korea Herald. Депутат південнокорейського парламенту та колишній посол у Росії Ві Сон Лак зазначив, що для КНДР це дуже непогана угода.

Тим самим він не погодився з думкою розвідки Південної Кореї, що Пхеньян більше втратить, ніж отримає від втручання у війну Росії проти України.

На думку Ві Сон Лака фінансова та продовольча кризи КНДР багато в чому вирішуватимуться за рахунок втручання Росії. Зокрема, він нагадав, що північнокорейським солдатам у РФ платять близько 2000 доларів на місяць. Тобто десять тисяч солдатів за рік повернуть додому не менше 200 мільйонів доларів.

Також до цього можна додати щонайменше чотири тисячі інших робітників, які отримують близько 800 доларів на місяць.

Щодо їжі, то КНДР заявляє, що виробляє близько 4 мільйонів тонн зерна на рік. Це приблизно на мільйон менше, ніж їм треба, щоби прогодувати країну.

Росія до операції відправляла до КНДР 50-100 тисяч тонн рису, тепер ці обсяги можуть збільшитись до 600-700 тисяч тонн, що може суттєво скоротити дефіцит продовольства.

Москва також могла допомогти Пхеньяну з розвитком космічних технологій, аби допомогти запустити військовий супутник.

Однак депутат зазначає, що найголовніша частина угоди може зводитися до того, що у разі будь-якого конфлікту на корейському півострові Пхеньян може розраховувати на допомогу Москви.

Тим часом колишній президент Інституту стратегії національної безпеки (INSS) Нам Сон Ук зазначив, що південнокорейська розвідка явно недооцінює значущість втручання Пхеньяну у війну Росії проти України.

"Військова співпраця Північної Кореї та Росії триватиме і після війни. Вони погодилися надати негайну військову допомогу, якщо хтось із них зазнає нападу відповідно до пакту про взаємну оборону, який є обов’язковим", — зазначив він.

При цьому він додав, що Росія також зможе використати відносини з КНДР як важелі тиску під час переговорів із США, як це вже робив Китай.

Як повідомлялося раніше, у Сеулі повідомили, що більшість північнокорейських солдатів у Росії є молодими людьми трохи старшими за 20 років. Деяким із них, втім, ще менше.