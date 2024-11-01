Кім Чен Ин у виграші: розкрито важливі деталі щодо участі військ КНДР у війні проти України

Північнокорейські бійці на фронті потрібні не Путіну

Інформація про участь північнокорейських солдатів у війні в Україні неабияк розбурхала Захід та українське суспільство. Проте наразі армії КНДР безпосередньо на фронті немає.

Про це "Телеграфу" розповіло поінформоване джерело в Уряді. Зазначається, що північнокорейські бійці є на території Росії.

"На фронті військ КНДР ще нема. Є три тисячі бійців в західній частині РФ. Скоріше за все, Курська область", — каже співрозмовник.

За словами джерела, в РФ вже близько року присутні північнокорейські інженери. Там вони керують пусковими ракетними установками KN-23. Ці ракети не так часто атакують Україну, але вони відомі своєю поганою якістю. Проте з РФ їх запускають і виснажують українську протиповітряну оборону (ППО).

"Корейці на війні більше потрібні не Путіну, а Кім Чен Ину. Зокрема для досвіду та підвищення своєї ролі в міжнародних відносинах. Після закінчення війни переговори будуть не лише з Україною", — додає співрозмовник.

Нагадаємо, що Північна Корея (КНДР — ред.) зацікавлена у відправці своїх військ на війну в Україну не з дружніх мотивів перед РФ. Адже, попри тісну співпрацю країн, КНДР все ж таки переслідує власні цілі.

Раніше "Телеграф" розповідав, які країни можуть відправити війська воювати на боці Росії, окрім Північної Кореї. Є ще мінімум три країни, які можуть використати потребу росіян у додаткових військах та відправити своїх бійців на війну в Україну.