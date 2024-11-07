Переговори Трампа з Кім Чен Ином не за горами: експерт розповів, чи вдасться новому лідеру США втихомирити КНДР

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп натякнув, що знову намагатиметься досягти угоди про роззброєння з Пхеньяном

Після повернення до влади Дональд Трамп, який нещодавно виграв вибори президента США, безсумнівно, повернеться до теми прямих переговорів із диктатором КНДР. Хоча сама можливість повторної зустрічі лідерів двох держав виглядає загрозливою.

Про це йдеться в матеріалі "Телеграфу": Зустріч Трампа з реальністю: чого тепер Китаю, Ірану та КНДР чекати від США.

Північна Корея завжди посідала особливе місце під час першого терміну Дональда Трампа, починаючи від погроз "вогнем і люттю" та закінчуючи "любовними листами" з Кім Чен Ином. Після повернення до влади Трамп, безсумнівно, повернеться до теми прямих переговорів із диктатором КНДР. Під час своєї передвиборчої кампанії новообраний президент натякнув, що знову намагатиметься досягти угоди про роззброєння з Кімом. У Південній Кореї багато хто побоюється, що це може зупинити розвиток північнокорейських МБР, які становлять загрозу для Вашингтону, але водночас залишить без уваги ракети ближнього радіуса дії, здатні завдати вдарити по Сеулу.

Присутні великі сумніви щодо успіху повторного саміту Трамп — Кім, тобто повторення провальної зустрічі в Ханої. Поки не видно готовності американців послаблювати економічні санкції проти КНДР, особливо після відправки північнокорейських військ на війну проти України. Зустріч з Кімом дасть змогу Трампу вкотре продемонструвати красиве шоу, яке так любить новобраний президент, хоч і прогресу в питанні денуклеаризації Корейського півострова не передбачається.

Сама можливість повторної зустрічі Дональда Трампа та Кім Чен Ина виглядає загрозливою, тому що вкотре доводить диктатурам ефективність мови сили та шантажу. Після першого саміту Трамп — Кім у 2018 році американський президент підвищив геополітичний статус північнокорейського диктатора, який відразу після цього почав аж надто активно діяти на міжнародній арені, наслідком чого стало залучення Пхеньяну до російсько-української війни.

Попереду на Дональда Трампа чекає зустріч із реальністю, де вже існує спільний союз автократій, котрі розглядають американського президента як "керівника ворожої держави", гегемонію якого треба всіма способами зруйнувати. Доля стабільності та виживання Західного світу залежить від швидкості сприйняття новим президентом США геополітичних реалій, а також готовності протистояти диктатурам на всіх фронтах.

Водночас Дональд Трамп, ймовірно, матиме справу не лише з вирішенням російсько-української війни, а й з багаторічним конфліктом між континентальним Китаєм і Тайванем.