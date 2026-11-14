Як серветка допоможе відлякати щурів і мишей: простий спосіб для оселі

У холодну пору вони шукають теплі місця в будинках

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Відлякати мишей і щурів можуть допомогти серветки для сушильної машини. Гризунам не подобається їх різкий аромат.

Про такий спосіб розповідає видання Express. Миші та щури мають чутливий нюх, тому сильні запахи можуть змушувати їх оминати певні ділянки.

Задня частина шаф – одне з місць, де рекомендують розкладати серветки Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Серветки рекомендують покласти в задній частині шаф, біля щілин у плінтусах, за пральною машиною та іншою побутовою технікою. Також їх можна розмістити на горищі й у сараї. Замінювати серветки потрібно приблизно раз на тиждень або раніше, якщо аромат уже ослаб.

Щоб зменшити ризик проникнення гризунів, потрібно також прибрати доступну для них їжу: крупи та інші продукти зберігати в герметичних упаковках, не залишати харчі відкритими. Будинок радять оглянути на наявність щілин, а отвори, через які миші потрапляють усередину, закрити сталевою ватою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що притягує мишей у будинок. Гризуни шукають притулок та їжу, але вони ніколи не докладають надзусиль, аби потрапити до приміщень, навпаки вони шукають легкі місця для входу.