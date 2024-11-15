Померла японська принцеса, якій був 101 рік: як вона виглядала молодою і в старості (фото)

Її смерть скорочує і так невелику імператорську сім’ю Японії до 16 осіб

Стало відомо, що у віці 101 року померла принцеса Юріко. Вона була дружиною брата імператора Хірохіто та найстаршою представницею японської імператорської родини. Причиною смерті могла стати пневмонія.

Про це пише видання АР. У матеріалі зазначають, що за даними Імператорського двору, вона померла у п’ятницю, 15 листопада, в лікарні в Токіо після погіршення стану здоров’я.

Принцеса Юріко — що про неї відомо

Юріко народилася в 1923 році в аристократичній родині та вийшла заміж у 18 років за принца Мікасу, молодшого брата Хірохіто, незадовго до початку Другої світової війни. У фінальні місяці війни 1945 року вона жила у бомбосховищі разом із чоловіком і маленькою дочкою після того, як їхню резиденцію знищили американські авіанальоти на Токіо.

Принц Такахіто Мікаса і принцеса Юріко Мікаса Японії. Фото - gettyimages

Виховавши п’ятьох дітей, Юріко підтримувала дослідження Мікаси в галузі історії Стародавнього Близького Сходу, а також виконувала офіційні обов'язки та займалася благодійністю. Вона пережила свого чоловіка і всіх трьох синів.

Принц і принцеса Японії Мікаса на прийомі в ратуші Копенгагена, Данія, 26 лютого 1957 року. Фото - gettyimages

Її смерть скорочує і так невелику імператорську сім’ю Японії до 16 осіб, з яких лише четверо чоловіків. Це посилює дискусії про збереження престолонаслідування, адже консерватори наполягають на збереженні лише чоловічої лінії спадкоємства.

Відповідно до закону 1947 року, імператорський трон можуть успадковувати лише чоловіки, а жінки, які виходять заміж за простолюдинів, втрачають свій королівський статус. Наймолодший спадкоємець, принц Хісахіто, є останнім у черзі на трон, що створює проблему для системи, яка не визнає імператриць.

Принцеса Юріко відвідала похорон покійного принца Мікаси. Фото - gettyimages

Принцеса Юріко відвідала похорон покійного принца Мікаси. Фото - gettyimages

Юріко прожила здорове життя, навіть у поважному віці, займаючись ранковою гімнастикою та цікавлячись новинами і спортом. У березні вона перенесла інсульт і пневмонію, після чого її стан погіршився. Останнім часом вона була під постійним наглядом у лікарні, де її здоров’я погіршилося на минулому тижні.

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