Помер відомий британський актор Бернард Гілл, який зіграв у "Титаніку" і "Володарі перснів": деталі (фото)

У Гілла була дружина Маріанна, разом вони виховали та виростили сина

У неділю, 5 травня, помер британський актор Бернард Гілл, найбільш відомий за ролями у фільмах "Титанік" і "Володар перснів". Йому було 79 років.

Про це пише BBC. Він помер рано-вранці, підтвердив його агент Лу Коулсон.

Що про нього відомо

Проривною роллю Гілла стала драма BBC "Хлопці з чорного району" 1982 року, де він зіграв Йоссера Гʼюза, персонажа, який намагався — і часто зазнавав невдачі — впоратися з безробіттям у Ліверпулі.

Гілл також зіграв капітана Едварда Сміта у фільмі "Титанік" 1997 року, який отримав премію "Оскар". Іншою відомою роллю актора була роль короля Теодена в трилогії "Володар перснів".

Бернард Гілл

Бернард Гілл

Ще одна памʼятна роль Гілла — у драматичному серіалі "Вовчий зал" 2015 року, знятому за мотивами книги Гіларі Мантел про двір Генріха VIII. Гілл зіграв герцога Норфолка — дядька Анни Болейн.

Серед інших ролей у його багаторічній карʼєрі — серіал "Я, Клавдій" 1976 року, фільми "Ганді" 1982 року, "Ширлі Валентайн" 1989 року, "Цар скорпіонів" 2002 року та "Валькірія" 2008 року з Томом Крузом.

Про причини смерті 79-річного Гілла поки що не повідомляються. Ймовірно, про це стане відомо пізніше.

Про смерть Гілла вже висловилася відома музикантка Барбара Діксон. Вона зазначила, що їй дуже сумно прощатися з актором.

"Ми працювали разом у чудовому шоу Джона, Пола, Джорджа, Рінго та Берта, Віллі та Рассела, 1974-1975. Справді чудовий актор. Це було привілеєм перетинатися з ним. Спочивай з миром, Бенні", — написала вона.

У Гілла була дружина Маріанна. Разом вони виховали та виростили сина.

Раніше "Телеграф" писав, що померла італійська акторка і муза Федеріко Фелліні Сандра Міло.