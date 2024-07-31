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Відомий британський актор зняв документальну стрічку про Україну (відео)

Автор
Вікторія Козар Вікторія Козар
Дата публікації
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Стівен Фрай випустив фільм про Україну Новина оновлена 31 липня 2024, 23:06
Стівен Фрай випустив фільм про Україну. Фото Getty Images

У фільмі чоловік поспілкувався, зокрема з військовими

Улітку 2023 року відомий британський актор, комік і письменник Стівен Фрай приїжджав в Україну на запрошення першої леді. Тоді він відвідував Саміт перших леді та джентльменів. Водночас протягом подорожі Фрай знімав документальний фільм, який вже вийшов на Youtube.

У документальній стрічці Фрай показав поранених українських військових, які проходять лікування у госпіталі. Він розпитав про травми, які найчастіше отримують захисники та чи заговорив про морально-психологічний стан воїнів. Також Стівен був присутній на операції одного з військових. Опісля він поспілкувався з хірургом, яка проводила операцію. Виявилось, що жінка з Луганська, і вона втратила дім через окупантів. До того ж росіяни вбили її маму.

"Я думаю те, що вони роблять з українськими людьми, це погані та жахливі речі. Тож я сподіваюсь, що всі росіяни зникнуть з цієї землі", — сказала жінка.

Також Фрай поспілкувався у фільмі з першою леді України. Вони обговорювали питання ментального здоров'я під час війни. Письменник поцікавився в Олени Зеленської, чи ділиться президент певними проблемами з нею.

"Його б'є це життя. Якщо я можу підставити плече, я буду підставляти. Ми — дійсно друзі й це нам допомагає. Навіщо йому розповідати якісь мені речі, які я сама знаю, і відчуваю, і готуюсь внутрішньо", — поділилась Зеленська.

Документальна стрічка Стівена Фрая про Україну

Є момент у стрічці й з самим президентом. Комік спершу пожартував з Зеленським, а потім запитав про російську культуру. Він помітив, що в Україні тепер вже не придбаєш книги Достоєвського, Чехова чи Лермонтова.

"Люди не хочуть. Вони ненавидять все, що стосується Росії. Це результат російської агресії", — відповів президент.

Окрім того, у документалці можна побачити епізод з актором і ветераном Назаром Грабаром і жінкою його покійного брата Іллі, який загинув на війні. Сам хлопець також захищав Україну, а згодом звільнився у запас.

"Мій брат казав: "Я не йду захищати кордони чи мову, я йду захищати свою маму, мене та дружину", — зазначив Назар.

Дружина Іллі Марія розповіла, що вона не знає, яким буде її майбутнє. Адже вона уявляла його зі своїм чоловіком.

"Я загубилась, я стараюсь вірити в краще. Я не знаю, що буде далі, але намагаюсь шукати сенси в житті", — поділилась Марія.

У документальному фільмі можна побачити також розмови Стівена Фрая з захисниками Маріуполя, коміком Васею Байдаком, художником Нікітою Тітовим. А ще письменник відвідав Бабин Яр, де нацисти масово розстрілювали євреїв.

Що відомо про Стівена Фрая

Стівен Фрай — відомий британський комедійний актор, письменник і сценарист. Грав у серіалах "Чорна гадюка", "Дживс і Вустер", "V означає Вендетта", "Аліса в країні чудес", "Шерлок Холмс. Гра тіней".

Крім того, Фрай активно пише. Він вже створив 4 романи й 3 частини автобіографії, а також дописує в журнали та газети. Раніше вів гумористичне шоу та вікторини на телебаченні. Також працював у програмах, в яких розповідали про депресію та СНІД.

Раніше "Телеграф" писав про те, що стрічка з Ліндсі Лохан матиме продовження. Йдеться про фільм "Шалена п'ятниця".

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