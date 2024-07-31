Відомий британський актор зняв документальну стрічку про Україну (відео)
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У фільмі чоловік поспілкувався, зокрема з військовими
Улітку 2023 року відомий британський актор, комік і письменник Стівен Фрай приїжджав в Україну на запрошення першої леді. Тоді він відвідував Саміт перших леді та джентльменів. Водночас протягом подорожі Фрай знімав документальний фільм, який вже вийшов на Youtube.
У документальній стрічці Фрай показав поранених українських військових, які проходять лікування у госпіталі. Він розпитав про травми, які найчастіше отримують захисники та чи заговорив про морально-психологічний стан воїнів. Також Стівен був присутній на операції одного з військових. Опісля він поспілкувався з хірургом, яка проводила операцію. Виявилось, що жінка з Луганська, і вона втратила дім через окупантів. До того ж росіяни вбили її маму.
"Я думаю те, що вони роблять з українськими людьми, це погані та жахливі речі. Тож я сподіваюсь, що всі росіяни зникнуть з цієї землі", — сказала жінка.
Також Фрай поспілкувався у фільмі з першою леді України. Вони обговорювали питання ментального здоров'я під час війни. Письменник поцікавився в Олени Зеленської, чи ділиться президент певними проблемами з нею.
"Його б'є це життя. Якщо я можу підставити плече, я буду підставляти. Ми — дійсно друзі й це нам допомагає. Навіщо йому розповідати якісь мені речі, які я сама знаю, і відчуваю, і готуюсь внутрішньо", — поділилась Зеленська.
Є момент у стрічці й з самим президентом. Комік спершу пожартував з Зеленським, а потім запитав про російську культуру. Він помітив, що в Україні тепер вже не придбаєш книги Достоєвського, Чехова чи Лермонтова.
"Люди не хочуть. Вони ненавидять все, що стосується Росії. Це результат російської агресії", — відповів президент.
Окрім того, у документалці можна побачити епізод з актором і ветераном Назаром Грабаром і жінкою його покійного брата Іллі, який загинув на війні. Сам хлопець також захищав Україну, а згодом звільнився у запас.
"Мій брат казав: "Я не йду захищати кордони чи мову, я йду захищати свою маму, мене та дружину", — зазначив Назар.
Дружина Іллі Марія розповіла, що вона не знає, яким буде її майбутнє. Адже вона уявляла його зі своїм чоловіком.
"Я загубилась, я стараюсь вірити в краще. Я не знаю, що буде далі, але намагаюсь шукати сенси в житті", — поділилась Марія.
У документальному фільмі можна побачити також розмови Стівена Фрая з захисниками Маріуполя, коміком Васею Байдаком, художником Нікітою Тітовим. А ще письменник відвідав Бабин Яр, де нацисти масово розстрілювали євреїв.
Що відомо про Стівена Фрая
Стівен Фрай — відомий британський комедійний актор, письменник і сценарист. Грав у серіалах "Чорна гадюка", "Дживс і Вустер", "V означає Вендетта", "Аліса в країні чудес", "Шерлок Холмс. Гра тіней".
Крім того, Фрай активно пише. Він вже створив 4 романи й 3 частини автобіографії, а також дописує в журнали та газети. Раніше вів гумористичне шоу та вікторини на телебаченні. Також працював у програмах, в яких розповідали про депресію та СНІД.
Раніше "Телеграф" писав про те, що стрічка з Ліндсі Лохан матиме продовження. Йдеться про фільм "Шалена п'ятниця".