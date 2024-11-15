Умерла японская принцесса, которой был 101 год: как она выглядела молодой и в старости (фото)

Ее смерть сокращает и так небольшую императорскую семью Японии до 16 человек

Стало известно, что в возрасте 101 умерла принцесса Юрико. Она была женой брата императора Хирохито и старейшей представительницей японской императорской семьи. Причиной смерти могла стать пневмония.

Об этом пишет издание АР. В материале отмечают, что по данным Императорского двора, она скончалась в пятницу, 15 ноября, в больнице в Токио после ухудшения состояния здоровья.

Принцесса Юрико – что о ней известно

Юрико родилась в 1923 году в аристократической семье и вышла замуж в 18 лет принцем Микасом, младшим братом Хирохито, незадолго до начала Второй мировой войны. В финальные месяцы войны 1945 года она жила в бомбоубежище вместе с мужем и маленькой дочерью после того, как их резиденцию уничтожили американские авианалеты на Токио.

Принц Такахито Микас и принцесса Юрико Микас Японии. Фото — gettyimages

Воспитав пятерых детей, Юрико поддерживала исследования Микасы в области истории Древнего Ближнего Востока, а также выполняла официальные обязанности и занималась благотворительностью. Она пережила своего мужа и всех троих сыновей.

Принц и принцесса Японии Микас на приеме в ратуше Копенгагена, Дания, 26 февраля 1957 года. Фото — gettyimages

Ее смерть сокращает и так небольшую императорскую семью Японии до 16 человек, из которых всего четверо мужчин. Это усугубляет дискуссии о сохранении престолонаследия, ведь консерваторы настаивают на сохранении только мужской линии наследования.

Согласно закону 1947 года, императорский трон могут наследовать только мужчины, а женщины, которые выходят замуж за простолюдинов, теряют свой королевский статус. Самый младший наследник, принц Хисахито, является последним в очереди на трон, создающим проблему для системы, не признающей императриц.

Принцесса Юрико посетила похороны покойного принца Микасы. Фото — gettyimages

Принцесса Юрико посетила похороны покойного принца Микасы. Фото — gettyimages

Юрико прожила здоровую жизнь, даже в почтенном возрасте, занимаясь утренней гимнастикой и интересуясь новостями и спортом. В марте она перенесла инсульт и пневмонию, после чего ее состояние ухудшилось. В последнее время она была под постоянным наблюдением в больнице, где ее здоровье ухудшилось на прошлой неделе.

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