Любила демонструвати свої принади на публіці: як у молодості виглядала Ангела Меркель (фото)

У мережі навіть є архівні фото політика у купальнику і без

Ангела Меркель — важлива особистість у німецькій та світовій політиці. Вона була канцлером Німеччини з 2005 по 2021 рік і за цей час мала значний вплив на політику Євросоюзу та ситуацію в Україні.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як у молодості виглядала Ангела Меркель і чим вона запам’яталася з того часу.

Ангела Меркель. Фото: Getty Images

Ангела Меркель — нудизм та незмінна коротка стрижка

Ангела Меркель народилася у Гамбурзі 17 липня 1954 року. Нині їй 70 років і у 2021 році вона пішла з політики. Меркель називали залізною леді німецької політики. Вона була федеральним канцлером Німеччини 16 років і стала першою жінкою на цій посаді, а ще третьою за тривалістю правління в історії Німеччини.

Ангела Меркель. Фото: Getty Images

Проте мало хто знає, що в молодості Ангела Меркель захоплювалася нудизмом і не соромилася демонструвати оголене тіло. У мережі і зараз гуляють пікантні фото молодої Меркель, на яких вона позує голою. Також є і фото юної Ангели у купальнику.

Колись нудистські фото злили в мережу, щоб дискредитувати канцлера, проте нічого не вийшло, бо на них вона ще не канцлер, а серед німців нудизм вважається нормою.

До речі, на архівних чорно-білих знімках можна помітити, що і в юності, і в молодості Ангела Меркель носила короткі стрижки — "під хлопчика" і короткі каре.

Ангела Меркель. Фото: Getty Images

Мало хто знає, що в молодості Меркель мала невдалий шлюб — 1977 року вона вийшла заміж за студента-фізика, з яким познайомилася в університеті. Його звали Ульріх Меркель, вони прожили разом 4 роки і розлучилися. Примітно, що Ангела Меркель залишила його прізвище собі навіть після розлучення та другого заміжжя у більш зрілому віці.

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