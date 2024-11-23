Меркель неожиданно разговорилась про Путина и Украину: 7 главных заявлений

Она откровенно поделилась воспоминаниями

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель написала мемуары под названием "Свобода". В них она поделилась воспоминаниями о нескольких важных для Украины моментах.

Отрывки из мемуаров Меркель публикует газета Die Zeit. "Телеграф" собрал самые интересные из них.

Почему Меркель была против вступления Украины в НАТО

Бывшая канцлер вспоминает саммит НАТО в Бухаресте в 2008 году, на котором рассматривался вопрос получения статуса кандидата на вступление в Альянс для Украины и Грузии. Меркель отмечает, что не поддержала это из-за присутствия в Крыму флота РФ.

"Такого тесного взаимодействия с российскими военными структурами не было ни у одного из кандидатов на вступление в НАТО. Более того, в то время лишь меньшая часть населения Украины поддерживала вступление страны в НАТО", — объяснила она.

Кроме этого, Меркель "считала иллюзией", что статус страны-кандидата защитил бы Украину и Грузию от агрессии президента России Владимира Путина. Она не верит, что он принял бы такое развитие событий "ничего не предпринимая".

Меркель упомянула разговор с Путиным, который происходил на фоне возможного вступления Украины и Грузии в НАТО. Контекст разговора Она точно не помнит, но хорошо запомнила посыл.

"Он сказал: "Ты не будешь вечно канцлером. А потом они станут членами НАТО. И я этого не допущу". Я подумала: "Ты тоже не будешь вечно президентом", — пишет Меркель.

О Мюнхенской речи Путина

Меркель коснулась выступления Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, которую многие считают поворотной. Путин заговорил тогда о "монополярном мире". По словам Меркель, тогда стало ясно "что он мечтает о той роли, которую бывший СССР и США играли в старые времена холодной войны, когда они противостояли друг другу как две сверхдержавы".

"В своей мюнхенской речи Путин предстал таким, каким я его воспринимала: человеком, который всегда начеку, который старается не допустить несправедливого обращения с собой, который в любой момент готов нанести ответный удар", — вспоминает экс-канцлер.

Она пишет, что после саммита в Бухаресте ей стало ясно, что НАТО не имеет общей стратегии по поводу РФ. Многие в Центральной и Восточной Европе хотели, чтобы РФ "просто исчезла, будто ее не существовало", "но Россия с ее ядерным оружием существовала и продолжает существовать как неотъемлемая часть геополитики".

Об ответственности Запада за решение Путина напасть на Украину

Перед выходом своих мемуаров Меркель дала интервью Der Spiegel, в котором рассказала, что по ее мнению, Путин вряд ли имел план напасть на Украину, когда снова стал президентом России в 2000 году. Вероятно, такое решение формировалось у него уже в процессе пребывания у власти, и Запад должен спросить себя, все ли он "сделал правильно" в отношениях с РФ, считает экс-канцлер.

"Я не могу однозначно ответить на этот вопрос. Чтобы внести ясность: не было и нет ни одной причины, которая могла бы оправдать нападение Путина на Украину. Но было бы лучше, если бы на Западе было больше единства. Мы не были так сильны, как могли бы", — отметила она.

О восприятии Путина

Меркель отметила, что никогда не имела никаких иллюзий по поводу Путина. Она добавила, что у него всегда были диктаторские наклонности".

"Меня часто возмущало его самодовольство", — поделилась Меркель.

О том, было ли ошибкой строительство газопровода "Северный поток — 2"

Меркель считает правильным свое решение не прерывать строительство газопровода "Северный поток — 2" после оккупации РФ Крыма в 2014 году. По ее словам, для этого были как экономические, так и политические причины.

"Я рассматривала это как свою задачу — получить для немецкой экономики дешевый газ. Мы видим, какие последствия высокие цены на энергию имеют для нашей страны", — сказала она.

Меркель не согласна, что таким решением способствовала финансированию войны России против Украины. По ее словам, Россия начала войну еще до поставок газа по газопроводу, а кроме того, "сегодня другие страны наполняют путинские военные кассы".

Политик добавила, что, по ее убеждению, поддерживать отношения с таким человеком, как Путин можно было "только попыткой позволить ему получить часть благосостояния". Именно поэтому Меркель считала проект газопровода "политически целесообразным".

О Трампе и его восхищении Путиным

Новоизбранный президент США Дональд Трамп, по словам Меркель, был очень очарован Путиным. Их отношения как канцлера Германии и президента США складывались непросто. Трамп обвинял Меркель, что она "разрушила Германию", приняв большое количество беженцев в 2015-2016 годах и в том, что она тратит недостаточно денег на оборону. Также, пишет Меркель, "многие годы немецкие машины на улицах Нью-Йорка были для него занозой".

Она пишет, что не реагировала на провокации и делала все возможное для дружеских отношений между двумя странами. Она вспомнила, что во время ее визита в США в 2017 году Трамп не захотел пожать ей руку.

В личном общении он интересовался ее "восточногерманском происхождением. Также он спрашивал об отношениях с Путиным.

"Очевидно, он был очень очарован российским президентом. В последующие годы у меня сложилось впечатление, что его пленили политики с авторитарными и диктаторскими наклонностями", — пишет Меркель.

О том, что ее делают "козлом отпущения" за войну в Украине

Меркель спросили, есть ли у нее ощущение, что ее делают "козлом отпущения" за войну РФ против Украины из-за того, что она выступила против предоставления Киеву ПДЧ по членству в НАТО. Она ответила — "не просто ощущение, это правда".

"Владимир Зеленский, например, призвал бывшего президента Франции Саркози и меня приехать в Бучу после ужасной резни, очевидно, имея в виду, что из-за нашей позиции в Бухаресте [на нас есть] ответственность за смерти в Буче", — сказала политик.

Как сообщал "Телеграф", дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин откровенно рассказал о "Минских соглашениях". По его мнению о фундаментальной ошибке Меркель будут писать историки.