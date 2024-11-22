Директор експертно-аналітичного центру "Діалог" спеціально для сайту "Телеграф" пояснив, чому гучні погрози Кремля залишаються блефом, і в чому криється реальна загроза

Погрозами атакувати військові об’єкти США та Великої Британії у відповідь за удари по російській території ракетами made in USA&UK, Путін підживив найбільш махрові деструктивні антизахідні інстинкти глибинного російського народу. Реальні наслідки його грізних за формою заяв для Заходу і України будуть значно більш скромним. Проте вони таки будуть. І до них треба бути готовими.

Путін загрався у приг-скок через "червоні лінії"

Чергові грізні заяви Путіна 21 листопада про те, що цього разу-то він стовідсотково всі греблі порве й порозриває навпіл всіх шатунів (як герой Леся Подерв'янського) не були сприйняті у світі серйозно. Головний винуватець того, що так сталося, давно відомий. Це персонаж російської політики на прізвище Путін, на ім’я Владімір. Саме він своїми постійними погрозами неминучих наслідків для Заходу у випадку перетинання тим чергових "червоних ліній", які в реальності керманич "країни-бензоколонки" не має можливості втілити і не втілює, сформулював до цих погроз відповідне ставлення. Як до безвідповідального блефу.

Що й констатували військові аналітики Інституту вивчення війни. Які справедливо зазначили, що чергові грізні заяви російського керманича демонструють непослідовність у визначенні "червоних ліній", що ставить під сумнів його готовність до ескалації.

Іншими словами, Путін у своїй заяві від 21 листопада демонструє, що риторика Москви про ескалацію здебільшого залишається лише словами.

Тим більше, що українські війська давно завдають ударів по окупованих територіях, які Кремль незаконно проголошує частиною Росії. В тому числі й по Криму, який Україна регулярно атакує американськими ракетами ATACMS та британськими Storm Shadow, починаючи з квітня 2023 року.

Аналітики ISW зазначають, що риторика Кремля про "червоні лінії" постійно змінюється, що підриває її ефективність. Російська влада неодноразово погрожувала заходами у відповідь на підтримку західними країнами України, але жодного разу не реалізувала обіцяного: "Раніше Путін погрожував відплатою за надання Україні реактивної артилерії, танків, бойових літаків і можливості завдавати ударів по Росії, але щоразу змінював орієнтири, коли Захід кидав виклик його блефу".

Тому ні удар начебто балістичною ракетою "Орєшнік" по Дніпру, ні заява Путіна від 21 листопада не свідчать про значні зміни в російському військовому потенціалі або ймовірності застосування ядерної зброї, резюмує ISW.

Що маємо у реальності

Водночас деякі тактичні зміни в діях Росії проти України і Заходу після початку ударів західними ракетами по російських прикордонних областях будуть.

Зокрема, вже традиційно після болісних ударів по російському воєнному престижу. Путін як акт помсти санкціонує швидкі удари по важливих українських оборонних підприємствах. Так, після враження ракетою "Нептун" російського флагмана "Москва" у квітні 2022-го тут же був нанесений удар по підприємству неподалік від Києва, де ці ракети виробляли. Цього разу після перших ракетних залпів західними ракетами по прикордонних російських регіонах Путін наказав вдарити по нашому провідному ракетобудівному підприємству "Південмаш" у Дніпрі.

Крім того, високою залишається загроза масованих ударів по Києву. Внаслідок чого американське та деякі інші посольства тимчасово припиняли роботу, а намічені на третю декаду листопада пленарні засідання Верховної Ради в урядовому кварталі скасували.

Що стосується посилення загроз проти країн Заходу, то тут варто очікувати спроб посилити шпіонаж, диверсії, акти саботажу проти оборонних компаній. Тобто, все те, що РФ вже й так давно робить у рамках "гібридної війни". Так би мовити, її "фірмовий стиль". Правда, зараз можлива активізація подібних зусиль РФ вже не тільки в Європі, як це переважно було до останнього часу, а й у Сполучених Штатів. Саме тому два дні тому американські розвідувальні служби та органи національної безпеки застерегли оборонні компанії США про спроби російських суб’єктів саботувати їхню діяльність у країні та за кордоном.

Згідно з повідомленням Національного центру контррозвідки та безпеки, ФБР та Міністерства оборони, російські спецслужби можуть намагатися вербувати "інсайдерів" оборонної промисловості США.

Співробітників підприємств застерігають від контактів зі сторонніми особами, які намагаються зав'язати стосунки на території підприємств або з'являються у заборонених місцях: "Американські компанії, особливо ті, які підтримують організації, залучені до конфлікту в Україні або інших поточних геополітичних конфліктів, як передова практика, мають підвищити пильність і посилити заходи безпеки".

Відомства наголошують, що російські спецслужби дедалі частіше вдаються до агресивних методів, зокрема:

залучаючи злочинців для організації підпалів;

кібератак;

інших диверсій у Європі.

До останнього диверсії Росії досі були спрямовані переважно на європейські цілі, включно із зірваною змовою з метою вбивства генерального директора німецького виробника зброї Rheinmetall AG у липні.

Тепер американські спецслужби готуються до того, що все частіше у центрі уваги росіян будуть опинятися США. Зокрема, представники європейських і американських спецслужб вважають, що саме Москва стояла за спробами нещодавнього підпалу вантажних літаків, що прямували до Північної Америки.