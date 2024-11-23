Розвідка США розсекретила цікаві дані про вбивства суперників Путіна

Такі вбивства з високою ймовірністю триватимуть і надалі, вважають американські розвідники

Американська розвідка розсекретила частину звіту, у якому йдеться про цілеспрямовані вбивства політичних опонентів президента Росії Володимира Путіна. Низку вбивств Путін санкціонував особисто.

"Спочатку в Москві застрелили російського політика і затятого критика Кремля Бориса Нємцова. Потім у Вашингтоні помер колишній путінський медіа-король Михайло Лесін. Пізніше поліція заявила, що він помер від ударів тупим предметом після того, як неодноразово падав у готельному номері", — пише Bloomberg.

У звіті розвідки, який був частково розсекречений на запит журналіста цього видання, згадуються й інші смерті ворогів Путіна. В документі зазначається, що Кремль систематично використовує спецслужби для усунення тих, кого вважає загрозою своєму режиму.

У звіті названо кілька резонансних випадків:

У 2004 році в Катарі було вбито ексглаву Чеченської республіки Ічкерія Зелімхана Яндарбієва. Виконавців убивства, співробітників російського ГРУ Анатолія Білашкова та Василя Богачева, суд Катару засудив до довічного ув’язнення, проте незабаром їх екстрадували до Росії. Передбачалося, що залишок терміну вони проведуть у російській в’язниці, проте вже у 2005 році Федеральна служба виконання покарань заявляла, що не має інформації про місцеперебування Білашкова та Богачева.

У 2006 році в Лондоні колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка отруїли радіоактивним полонієм. Слідчі Британії встановили, що безпосереднім виконавцем ліквідації Литвиненка був офіцер Головного управління охорони РФ Андрій Луговий, який згодом став депутатом Держдуми.

У 2012 році в Британії помер російський бізнесмен Олександр Перепеличний, який вважався одним із ключових інформаторів у справі про можливе відмивання грошей у Європі російськими чиновниками. Смерть настала незадовго до того, як Перепеличний мав дати свідчення про це в суді. У звіті американської розвідки США зазначено, що його отруїли.

У 2015 році луганський бойовик Олександр Беднов загинув під час обстрілу озброєними людьми броньованого автобуса, в якому він їхав. Як припускають в американській розвідці, його, та ще кількох лідерів донецьких та луганських сепаратистів було вбито за наказом Кремля задля зміцнення контролю Росії у регіоні.

"Такі вбивства з високою ймовірністю триватимуть і надалі", – наголосили в американській розвідці.

Як повідомляв "Телеграф", американська розвідка повідомила, що Росія планує диверсії на американських та європейських оборонних компаніях. Також спецслужби російського режиму намагаються вербувати співробітників оборонної промисловості Сполучених Штатів.