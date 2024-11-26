Помер найстаріший чоловік у світі: у чому був секрет його довгожительства

Чоловік народився незадовго до трагедії "Титаніка" та пережив дві світові війни.

У Британії помер найстаріший чоловік світу. Джон Тіннісвуд із Саутпорта 26 серпня відсвяткував своє 112-річчя.

Про це пише BILD. Чоловік ніколи не сидів на спеціальних дієтах і до останніх днів насолоджувався улюбленою стравою — рибою зі смаженою картоплею.

Як рецепт довголіття він рекомендував "ніколи не перевантажувати організм", щоб зберегти здоров’я, а також ладити з людьми.

"Люди дуже різні. Ми повинні змусити цю різницю працювати на нас, інакше зазнаємо невдачі", — говорив Тіннісвуд.

Свої останні дні він провів у будинку для літніх людей у рідному місті. При цьому він завжди рекомендував тренувати розум і виявляти поміркованість у всьому

Чоловік народився 26 серпня 1912 року, служив у Королівському армійському корпусі управління фінансами під час Другої світової війни. 1942 року він познайомився зі своєю дружиною Блодвен, з якою прожив 44 роки. Жінка померла 1986 року.

Після війни він працював бухгалтером у різних нафтових компаніях до 1972 року, коли вийшов на пенсію.

Після себе він залишив дочку, чотирьох онуків та трьох правнуків. Причина смерті не називається, проте сім’я Тіннісвуда повідомила, що його останній день був "повний любові", а також подякувала медичному персоналу за роботу.

Як повідомлялося, раніше у листопаді у віці 101 року померла японська принцеса Юріко. Вона була дружиною брата імператора Хірохіто та найстаршою представницею імператорської родини. Причиною смерті могла стати пневмонія.