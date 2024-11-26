Померла 100-річна "регулювальниця Перемоги" зі знаменитого фото Марія Лиманська

Героїня знаменитого фото Євгена Халдея померла у Саратовській області

У Росії в ніч проти 26 листопада пішла з життя Марія Лиманська, відома як "Бранденбурзька Мадонна". Саме вона стала героїнею знаменитої фотографії Євгена Халдея, зробленої 2 травня 1945 року біля Бранденбурзьких воріт у Берліні.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, їй було 100 років. Будучи ще юною, вона пішла на фронт, де спочатку працювала швачкою, а потім регулювальницею.

Відома фотографія

Фотографія Євгена Халдея, де молода Лиманська регулює рух автомобілів біля Бранденбурзьких воріт за тиждень до Перемоги, стала одним із символічних зображень того часу. Сама Марія Лиманська дізналася про свою знаменитість лише на початку 1960-х років, коли побачила знімок у журналі "Робітниця".

Біографія героїні

Марія Лиманська пройшла через всю війну. Вона служила регулювальницею та брала участь у ключових битвах, включаючи Сталінградську битву. Під ворожим вогнем дівчина забезпечувала рух військ на переправі через Дон, звільняла Сімферополь, Білорусь та Польщу і дійшла до самого Берліна.

Після війни Марія Лиманська працювала медсестрою, а потім шкільним бібліотекарем у Волгоградській області. З 1994 року вона жила у селі Звонаріка Саратівської області.

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