Умер самый старый мужчина в мире: в чем был секрет его долгожительства

Мужчина родился незадолго до трагедии "Титаника" и пережил две мировые войны

В Британии скончался самый старый мужчина мира. Джон Тиннисвуд из Саутпорта 26 августа отпраздновал свое 112-летие.

Об этом пишет BILD. Мужчина никогда не сидел на специальных диетах и до последних дней наслаждался любимым блюдом — рыбой с жаренным картофелем.

В качестве рецепта долголетия он рекомендовал "никогда не перегружать организм", чтобы сохранить здоровье, а также ладить с людьми.

"Люди очень разные. Мы должны заставить эту разницу работать на нас, иначе потерпим неудачу", — говорил Тиннисвуд.

Свои последние дни он провел в доме престарелых в родном городе. При этом он всегда рекомендовал тренировать ум и проявлять умеренность во всем

Мужчина родился 26 августа 1912 года, служил в Королевском армейском корпусе по управлению финансами во время Второй мировой войны. В 1942 году он познакомился со своей женой Блодвен, с которой прожил 44 года. Женщина умерла в 1986 году.

После войны он работал бухгалтером в разных нефтяных компаниях до 1972 года, когда вышел на пенсию.

После себя он оставил дочь, четырех внуков и троих правнуков. Причина смерти не называется, однако семья Тиннисвуда сообщила, что его последний день был "полон любви", а также поблагодарила медицинский персонал за работу.

Как сообщалось, ранее в ноябре в возрасте 101 года умерла японская принцесса Юрико. Она была женой брата императора Хирохито и старейшей представительницей императорской семьи. Причиной смерти могла стать пневмония.