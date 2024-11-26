Ізраїль завдав удару по Лівану після розмов про припинення вогню

Припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном мало розпочатися в середу

Ізраїль, який попередньо досяг угоди про припинення вогню з Ліваном, завдав у вівторок, 26 листопада, удару по території сусідньої країни.

Про це повідомляє Reuters. За даними джерела агентства, попри дипломатичний прорив, воєнні дії розгорілися, оскільки Ізраїль різко активізував кампанію повітряних ударів по Бейруту та інших частинах Лівану.

Тим часом прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що представить план припинення вогню в Лівані уряду країни.

Також ЗМІ Ізраїлю повідомили про те, що припинення вогню з Ліваном, як очікується, набуде чинності завтра між 4:00 та 6:00 ранку за місцевим часом.

Нагадаємо, бойові дії в Лівані почалися з нанесення масштабних авіаударів з боку Ізраїля 19 вересня. В ході бойових зіткнень ізраїльським військовим вдалося ліквідувати лідерів радикального шиїтського угрупування "Хезболла" Хасана Насраллу і Хашема Сафі ад-Діна.

Новий лідер "Хезболли" Наїм Кассем заявив про готовність до перемир’я з Ізраїлем і закінчення бойових дій в Лівані, але на певних умовах.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галланта. Їх звинувачують у скоєнні воєнних злочинів та злочинів проти людяності у Секторі Газа.